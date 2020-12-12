На Манхеттені в Нью-Йорку автомобіль врізався в групу протестувальників з руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення").
Про це повідомив представник Управління поліції Нью-Йорка, передає Голос Америки.
Інцидент стався приблизно о 16 годині в п'ятницю. Постраждалі не отримали травм і пошкоджень, що загрожують їхньому життю. Водій автомобіля залишився на місці події.
Читайте такожУ Німеччині автомобіль в'їхав їхав у натовп людей (фото, відео)
За попередніми даними, постраждали шестеро людей.
За інформацією телеканалу ABC, в результаті ДТП постраждали семеро людей, деякі з них були госпіталізовані.
За кермом автомобіля виявилися жінка, поліцейські провели допит і визнали її дії ненавмисними.
Крім того, співробітники правоохоронних органів затримали кілька учасників акції.
Вас також можуть зацікавити новини
- З'явилося відео, як автозак в'їжджає в натовп протестувальників у Мінську
- Напад групи мігрантів на перехожого у Франції потрапив на відео
- "Воно дискримінаційне": Трамп розкритикував рух Black Lives Matter
- У ворота офісу Меркель врізався автомобіль з провокаційними написами (фото, Відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram