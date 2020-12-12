За попередніми даними, постраждали шестеро людей.

На Манхеттені в Нью-Йорку автомобіль врізався в групу протестувальників з руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення").

Про це повідомив представник Управління поліції Нью-Йорка, передає Голос Америки.

Інцидент стався приблизно о 16 годині в п'ятницю. Постраждалі не отримали травм і пошкоджень, що загрожують їхньому життю. Водій автомобіля залишився на місці події.

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За попередніми даними, постраждали шестеро людей.

За інформацією телеканалу ABC, в результаті ДТП постраждали семеро людей, деякі з них були госпіталізовані.

За кермом автомобіля виявилися жінка, поліцейські провели допит і визнали її дії ненавмисними.

Крім того, співробітники правоохоронних органів затримали кілька учасників акції.

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Автор: Олександр Топчій