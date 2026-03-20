The Economist: Війна з Іраном робить Трампа слабшим, він не переносить поразки

Затяжна війна з Іраном підриває позиції Трампа і може спровокувати ще жорсткіші рішення як у США, так і у світі.

Війна проти Ірану може серйозно підірвати позиції президента США Дональда Трампа та зробити його політику ще жорсткішою. Про це пише The Economist у матеріалі "Операція Сліпа Лють".

Аналітики вважають нинішню війну одним із найнебезпечніших викликів для Трампа.

"Важко уявити собі кризу, точніше сплановану для того, щоб перехопити траєкторію його президентства, ніж його необдумана, нерозважлива війна проти Ірану", - пише видання.

Навіть короткий конфлікт змінить політичний курс, а затяжний – "може призвести до його краху".

Іран тримає ініціативу

Попри заяви Трампа про "перемогу", ситуація далека від завершення. Іран зберігає військовий потенціал і тисне на глобальну економіку. Видання пише:

"У будь-якому разі час на боці Ірану".

Тегеран атакує судноплавство та енергетичну інфраструктуру, впливаючи на ціни на нафту, і водночас має ресурси для продовження війни.

Союзники більше не слухають

Вплив Трампа на міжнародній арені слабшає. Союзники по НАТО не підтримали його жорсткі вимоги.

"Світові лідери вже звикли до жорсткої манери Трампа і тепер вчаться чинити йому опір", - підкреслює видання.

Натомість Іран починає використовувати Ормузьку протоку як інструмент тиску і торгу. І це спрацьовує.

Війна б’є і по внутрішній політиці США. Зростання цін на паливо, втрати серед військових і економічні ризики підривають підтримку президента.

Навіть серед прихильників руху MAGA звучать звинувачення у "зраді", зокрема з боку лояльного до Трампа журналіста Такера Карлсона.

"Слабкий президент – небезпечніший"

Журнал попереджає про ризики радикалізації дій Трампа:

"Більш слабкий президент може стати більш небезпечним".

За словами авторів матеріалу, республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом, що ще більше обмежить вплив Трампа. У разі затягування війни Трамп може шукати "перемогу" в інших регіонах або вдатися до жорсткіших дій. Видання наголошує:

"Важко уявити, як Трамп може здобути перемогу в Ірані… Попереджаємо: він дуже погано переносить поразки".

Аналітики допускають як зовнішньополітичні кроки – тиск на союзників або перегляд альянсів, – так і внутрішні рішення, включно з тиском на медіа чи політичних опонентів.

Енергетичні ринки, судноплавство та глобальна економіка ще довго відчуватимуть наслідки конфлікту, зазначає видання. Навіть завершення війни не означає швидкого відновлення.

"Ціни можуть залишатися високими протягом кількох місяців. Кожен день… послаблює позиції президента", - додали аналітики

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати різко прискорили перекидання додаткових сил на Близький Схід на тлі загострення протистояння з Іраном. Йдеться про тисячі морських піхотинців, моряків і одразу кілька десантних кораблів, здатних вести бойові дії та проводити висадки на узбережжі.

За даними джерел, десантна група на чолі з USS Boxer та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти вирушають із Західного узбережжя США раніше запланованого терміну. До складу групи входять також USS Portland і USS Comstock.

