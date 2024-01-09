Зважаючи на риторику, зараз Пекін, вочевидь, зосередиться на корупції низового рівня.

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв боротися з "мухами та мурахами", анонсуючи посилення антикорупційної кампанії, націленої на ключові галузі економіки – фінанси, енергетику та інфраструктуру.

Як пише CNN, із яскравою промовою китайський керівник виступив на засіданні дисциплінарної комісії Компартії. За його словами, Китай повинен подолати "приховані ризики" та посилити покарання за пропозицію хабаря.

"Хоча десятирічна боротьба з корупцією була переконливою, ситуація залишається складною. З огляду на таку складну ситуацію, не можна зупинятися, послаблювати або йти на компроміс у боротьбі з корупцією", — сказав Сі, зауваживши, що партія каратиме "розбещеність мух і мурах".

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Як пояснює CNN, у китайській політичній мові, багатій на евфемізми, посадовців високого рівня називають "тиграми", тоді як чиновники нижчого рівня можуть зневажливо називатися "мухами".

"Посилання на мух і мурашок стосується корупції дрібних гравців або меншої корупції, яку легше приховати", – пояснює видання.

Досі антикорупційна кампанія Сі Цзіньпіня була зосереджена переважно на самій Компартії, уряді, армії та державних компаніях. Тепер фокус зосередиться саме на державних підприємствах, зокрема на фармацевтичному секторі.

CNN зауважує, що лише цього тижня дисциплінарна комісія КПК виключила з партії топ-керівника великої державної компанії China Everbright Group Тяня Шуанніна. Його звинуватили у "відмові від своїх обов’язків", бездіяльності щодо розсіювання фінансових ризиків та отриманні хабарів. Також проти нього порушили кримінальну справу.

Загалом, за даними CNN, лише з відкритих джерел відомо, що протягом 2023 року під розслідування потрапили більше дюжини керівників найпотужніших фінансових установ Китаю, включаючи колишнього голову державного банку Китаю.

Проблема корупції в Китаї

Як писав УНІАН, в Китаї почалася хвиля репресій проти військового керівництва через високий рівень корупції в армії та оборонній промисловості. За даними американської розвідки, масштаби корупції такі, що ймовірно зривають підготовку Китаю до вторгнення на Тайвань.

Вочевидь проблема корупції, яка має глибокі корені в традиційній культурі Китаю, заважає зокрема й економічному зростанню країни. Це накладається на об'єктивні економічні чинники, такі як спад промислового виробництва, який не вдається подолати після закінчення коронавірусної пандемії.

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