Міністр і високий представник наголосили, що сьогоднішнім рішенням Євросоюз надіслав потужний сигнал: український народ є частиною європейської сім’ї народів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступили зі спільним відеозверненням з нагоди надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, в якому оголосили про негайний початок підготовки до інтеграції нашої держави в європейські структури.

Про це інформує прес-служба МЗС України.

Глави дипломатії України та ЄС підкреслили, що це вирішальний момент для Євросоюзу, України, миру та демократії на нашому спільному континенті.

"Російська збройна агресія не зможе позбавити людей в Європі права жити нормальним і гідним життям. Україна переможе. Європа переможе", - заявили вони.

Міністр і високий представник повідомили про початок підготовки до інтеграції України в європейські структури. "Ми пройдемо разом довгу подорож, яка розпочинається сьогодні. Просто зараз ми невідкладно розпочинаємо підготовку до інтеграції України в європейські структури та зрештою членства в Європейському Союзі", - повідомили дипломати.

Кулеба та Боррель переконані, що цим історичним рішенням Євросоюз надсилає потужний сигнал: український народ є частиною європейської сім’ї народів. Майбутнє України - в Європейському Союзі. "Україна та ЄС продовжують стояти разом на захисті миру", - підсумували вони.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Сьогодні, 23 червня, Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Зеленський привітав рішення лідерів країн-членів Європейського Союзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

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