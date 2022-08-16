Другорядні витрати Британії будуть тимчасово припинені.

Уряд Великої Британії скорочує фінансування іноземної допомоги, зокрема, через обсяги допомоги Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Було оголошено, що другорядні витрати будуть тимчасово припинені, оскільки уряд намагається надати пріоритет "необхідній іноземній допомозі".

"Британія має довгу історію допомоги іншим у скрутну хвилину, і ми є одним із найбільших спонсорів допомоги у світі, що перевищує середній показник по ОЕСР. Ми як і раніше прагнемо витрачати 0,5% нашого валового національного доходу на допомогу за кордоном і повернемося до 0,7%, коли дозволить фінансова ситуація", - розповів представник британського уряду.

Як писав УНІАН, днями в Україну з Британії прибула нова партія далекобійних реактивних систем залпового вогню М270.

Війна в Україні: актуальні дані

Ввечері, 16 серпня, Генштаб ЗСУ повідомив про успішні відбиття атак окупантів на чотирьох напрямках.

Як і раніше, ворог зосередив увагу на захопленні Донбасу. Наразі бої тривають на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Разом з тим росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області.

Також 16 серпня окупанти вдарили з Білорусі по Житомирській області.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 43 900 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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