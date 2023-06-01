Для цього є дві причини, котрі вигідні Києву.

Турецькі ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський приїде до Туреччини після інавгурації президента Реджепа Ердогана. Дипломат Валерій Чалий в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив свою думку щодо цього приводу.

У першу чергу Чалий звернув увагу на те, чи доречний візит Зеленського в офіційну Анкару.

"Я, з іншого боку, хочу сказати, чи міг би бути президент України на інавгурації? У спокійний час, у мирний, то гарантовано, я думаю, треба було це зробити. Туреччина – важлива країна", - сказав дипломат.

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Однак і у воєнний час така можливість присутня. У тому числі цей візит потрібний і Україні для того, щоб отримати відповіді і на свої питання.

"У воєнний час в принципі, я думаю, при можливості і відповідних заходах безпеки можна було б це зробити, виходячи з двох причин. По-перше, те, що все-таки президент Туреччини. У нас є багато питань. Після його перевиборів є багато питань щодо взаємодії. І, по-друге, все-таки на інавгурації є завжди можливість перетнутися з іншими лідерами, а тут буде певна група людей, з якими раніше президент України не перетинався. Тому я не виключаю, що це може відбутися", - додав Чалий.

Дипломат назвав очевидним те, що про візит Зеленського до Туреччини громадськість дізнається лише після його прибуття до цієї країни. Це потрібно для гарантій безпеки українському президенту.

Потенційний візит Зеленського у Туреччину: що відомо

Кореспондентка турецького видання Hürriyet заявила, що Зеленський може прибути до Туреччини уже після інавгурації Реджепа Ердогана – вона запланована на найближчу суботу, 3 червня.

Зокрема вона відзначила, що першою повинна прибути російська делегація на чолі з Путіном, а потім – уже українські дипломати.

Темами розмов з Ердоганом для обох президентів повинні стати російсько-українська війна та існування зернової угоди.

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