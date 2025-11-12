Журналісти виявили три однакові кабінети диктатора в різних резиденціях, які видавали за один і той самий — сліди видали деталі інтер’єру.

Кремль багато років приховував справжнє місцеперебування Володимира Путіна, використовуючи спеціально створені "кабінети-двійники". Як з’ясували журналісти розслідувального проєкту "Система", для російського диктатора облаштували щонайменше три ідентичні кімнати в різних куточках Росії — у Ново-Огарьово, Сочі та на Валдаї.

Головні докази існування трьох різних кабінетів: дверна ручка, декоративна лінія на стіні та папка для паперів.

Розслідувачі проаналізували десятки годин ефірів програми "Москва.Кремль.Путин", архіви сайту Кремля, документи держзакупівель і плани будівель. Вони встановили, що з 2015 року для Путіна створювали точні копії його підмосковного кабінету, аби приховати, де саме він перебуває у певний момент.

Відео дня

Хоча кабінети виглядають однаково, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності:

у сочинському — інше розташування ручки на дверях, вентиляції та лінії шва на стіні;

у валдайському — термостат і колір стільниці відрізняються від інших;

у ново-огарьовському — початковий оригінал із 2015 року.

В один день Путін може зніматися в кабінеті з одним "ремонтом", потім — у тому самому, але з іншим "ремонтом" і нарешті, знову в колишньому, іронічно зазначають автори розслідування.

За підрахунками журналістів, лише у валдайському кабінеті Путін провів близько 130 офіційних заходів, переважно через відеозв’язок.

З лютого 2023 року диктатор припинив користуватися сочинським кабінетом — після того, як побоювався атак українських дронів. А з початку 2025 року — і кабінетом у Ново-Огарьово. Лише восени 2025 року він почав зрідка повертатися до своїх резиденцій.

Що передувало

9 вересня журналісти помітили, що Путін міг перебувати саме в Сочі, коли по місту вдарили українські безпілотники. Згодом у Кремлі фактично підтвердили, що під час атаки диктатор дійсно був у районі Сочі.

Вас також можуть зацікавити новини: