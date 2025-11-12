Кремль багато років приховував справжнє місцеперебування Володимира Путіна, використовуючи спеціально створені "кабінети-двійники". Як з’ясували журналісти розслідувального проєкту "Система", для російського диктатора облаштували щонайменше три ідентичні кімнати в різних куточках Росії — у Ново-Огарьово, Сочі та на Валдаї.
Головні докази існування трьох різних кабінетів: дверна ручка, декоративна лінія на стіні та папка для паперів.
Розслідувачі проаналізували десятки годин ефірів програми "Москва.Кремль.Путин", архіви сайту Кремля, документи держзакупівель і плани будівель. Вони встановили, що з 2015 року для Путіна створювали точні копії його підмосковного кабінету, аби приховати, де саме він перебуває у певний момент.
Хоча кабінети виглядають однаково, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності:
- у сочинському — інше розташування ручки на дверях, вентиляції та лінії шва на стіні;
- у валдайському — термостат і колір стільниці відрізняються від інших;
- у ново-огарьовському — початковий оригінал із 2015 року.
В один день Путін може зніматися в кабінеті з одним "ремонтом", потім — у тому самому, але з іншим "ремонтом" і нарешті, знову в колишньому, іронічно зазначають автори розслідування.
За підрахунками журналістів, лише у валдайському кабінеті Путін провів близько 130 офіційних заходів, переважно через відеозв’язок.
З лютого 2023 року диктатор припинив користуватися сочинським кабінетом — після того, як побоювався атак українських дронів. А з початку 2025 року — і кабінетом у Ново-Огарьово. Лише восени 2025 року він почав зрідка повертатися до своїх резиденцій.
Що передувало
9 вересня журналісти помітили, що Путін міг перебувати саме в Сочі, коли по місту вдарили українські безпілотники. Згодом у Кремлі фактично підтвердили, що під час атаки диктатор дійсно був у районі Сочі.