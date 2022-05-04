За словами глави держави, "цей вагомий внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США як союзника і головного стратегічного партнера Румунії".

В Румунію ввели американський батальйон Stryker і загону F-35.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс.

"Ескалація напруженості і масоване посилення російської військової присутності поблизу України і в Чорноморському регіоні впливають на міжнародну безпеку і стабільність, особливо європейську і регіональну безпеку на Чорному морі, яка дозволила б нам зміцнити стійкість Румунії", – повідомляє в листі президента Йоханніса, направленому до парламенту, передає Point.md.

За словами глави держави ,"цей вагомий внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США як союзника і головного стратегічного партнера Румунії в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".

"Розміщення батальйону Сполучених Штатів в Румунії демонструє водночас тверду прихильність США справі поглиблення трансатлантичного партнерства в рамках Північноатлантичного альянсу, а також у безпосередніх відносинах з Сполученими Штатами в сенсі консолідації єдиним і послідовним чином всього східного флангу, від Балтійського моря до Чорного моря, який Румунія має ыз США, і це відповідає рішенню НАТО в цілому прийняти всі необхідні дії, спрямовані на посилення оборони союзних держав та посилення безпеки на Чорному морі", — йдеться в листі президента Йоханніса.

"Виходячи з ситуації і намірів РФ підтвердити свій статус великої регіональної держави, був складений План операціоналізації зони відповідальності Верховного головнокомандувача європейськими союзними силами на рівні Верховного головнокомандування союзних військ", показано в листі, направленому до парламенту главою держави.

Президент Йоханніс заявив, що після аналізу запитів НАТО, ситуації з безпекою в регіоні, відповідно до конституційних і правових положень, за пропозицією прем'єр-міністра і після консультації з Вищою Радою національної оборони, було схвалено:

розгортання в разі необхідності Сил реагування НАТО з дуже високою здатністю реагування для підготовки та / або проведення бойових операцій, в 2022 р., відповідно до даних планування, переданих НАТО на поточний рік;

дислокація в Чорному морі для виконання завдань з підвищення пильності у складі Корабельного угруповання у складі постійної бойової групи НАТО;

розгортання літаків, що належать Сполученим Штатам, Італії та Німеччині, а також вертольотів, що належать Сполученому Королівству і Сполученим Штатам, для місій зі спостереження за повітряним простором;

розміщення розвідувальних, розвідувальних і дослідницьких можливостей США в Чорному морі і на кордоні з Україною;

розміщення частини сил, що належать Франції, в рамках консолідації союзницької присутності на східній стороні НАТО;

дислокація на румунській території, в контексті передислокації в Європі, частини сил, що належать США, в гарнізонах Бузеу, Смирдан, Констанца і на 57-й авіабазі ім. Михайла Когелнічану.

Довідка УНІАН. Striker - американський досвідчений переносний протитанковий ракетний комплекс;

F-35 - малопомітний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, розроблений США.

Напередодні президент США Джо Байден призначив нового командувача силами НАТО в Європі. Тепер генерал Крістофер Каволі, який обіймав посаду командувача армією США в Європі та Африці, стане верховним головнокомандувачем Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: