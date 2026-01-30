Синці на руках та незвична хода: фізіотерапевт припустив, яка хвороба у Трампа

Фізіотерапевт Адам Джеймс вважає, що у Трампа є деякі тривожні неврологічні симптоми, які, зокрема, можуть вказувати і на лобно-скроневу деменцію.

Розмови про здоров'я 79-річного президента США Дональда Трампа раз у раз піднімаються у ЗМІ. Приводом для нових чуток стали синці на руках політика та його "сумнівна поведінка" на публіці. Ліцензований фізіотерапевт із 14-річним стажем Адам Джеймс поділився думкою в програмі The David Pakman Show на YouTube-каналі, що у очільника Білого дому може бути за діагноз.

Нові чутки про те, що у президента США не все так добре зі здоров'ям, з'явилися після Міжнародного економічного форуму в Давосі, коли на його руках помітили видимі синці.

Також фізіотерапевт не виключив, що у Трампа є деякі тривожні неврологічні симптоми, які, зокрема, можуть вказувати і на лобно-скроневу деменцію. Після встановлення діагнозу, це прогресуюче захворювання зазвичай має тривалість життя від 7 до 12 років.

Джеймс припускає, що симптоми Трампа, мабуть, прогресують швидше й потенційно в нього є всього 2-4 роки життя.

Зокрема, він поділився, що помітив два симптоми у Трампа, що вказують на цю хворобу. Наприклад, його незвична модель ходи: махові рухи ногами та труднощі з рівновагою. Це вказує на слабкість одного боку тіла, можливо, внаслідок інсульту.

Ще побоювання викликають невиразна промова Трампа, плутанина в елементарних фактах, зокрема, в назвах країн, а також стандартний і часто повторюваний набір фраз, наприклад: "Якби я був президентом, цього б не сталося".

"Його лобова частка зменшується в розмірах усередині черепа", - зазначив Джеймс, наводячи як потенційний доказ МРТ і когнітивні оцінки.

Також фізіотерапевт вказує й на очевидну відсутність у Трампа контролю над імпульсами. Зокрема, обговорення президентом на публіці конфіденційної військової або особистої інформації. Ймовірно, це вказує на пошкодження ділянок мозку, які відповідають за ухвалення рішень.

Оцінка у 2-4 роки життя за такого діагнозу може й видаватися надмірною, але Джеймс зазначає, що у очільника Білого дому є й супутні чинники: солідний вік, когнітивні порушення та хронічні захворювання, що здатні прискорити розвиток лобно-скороневої деменції.

Припускається, що навіть необмежений доступ до найкращої медицини у світі не врятує, якщо Трамп не буде суворо дотримуватися рекомендацій лікарів.

Дональд Трамп: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що американська реперка Нікі Мінаж на заході, яке організувало Міністерство фінансів в Вашингтоні, публічно підтримала президента США Дональда Трампа попри критику з боку опонентів. Мінаж додала, що ненависть або те, що люди говорять, на неї ніяк не впливає. У відповідь Трамп публічно подякував реперці, назвавши її "найвеличнішою та найуспішнішою жінкою-реперкою в історії".

Також ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив, що обговорював під час саміту в Давосі з лідерами Європи стан здоров'я президента США, про що написало Politico. Фіцо написав в соцмережі, що це брехня й спроба таким чином зруйнувати конструктивні відносини, які Словаччина має з усіма чотирма кутами світу. Прем'єр Словаччини додав, що нібито були спроби зірвати його візит до США, як це було, коли він мав їхати до Росії.

