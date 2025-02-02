Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив про введення 25%-го мита на американські товари.

Лідери Канади, Мексики та Китаю заявили про вжиття рішучих заходів після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про введення жорстких митних тарифів до 25% на їхній експорт до США. Трамп також ввів 10% тариф на експорт канадської нафти, а також 10% тариф на імпорт з Китаю.

Як пише The Guardian, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із телевізійним зверненням, у якому оголосив про введення відповідних 25%-вих мит на американські товари. Трюдо також заявив, що Трамп поставив під загрозу доступ споживачів і промисловості США до вкрай необхідних канадських критично важливих мінералів і ресурсів.

Для початку, з вівторка Канада введе 25%-ві мита на американські товари на суму 30 млрд канадських доларів, що надходять до Канади. Потім мита будуть введені ще на 125 млрд канадських доларів імпорту США протягом трьох тижнів.

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Трюдо також закликав канадців "купувати менше американських товарів... обирати канадські товари та послуги замість американських". Він сказав, зокрема, що тарифи торкнуться американського пива, вина і бурбона, а також фруктів і фруктових соків, включно з апельсиновим соком із рідного штату Трампа Флориди. Канада також націлиться на такі товари, як одяг, спортивне обладнання та побутова техніка.

Крім того, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що наказала своєму міністру економіки запровадити тарифні та нетарифні заходи для захисту інтересів Мексики. Вона запропонувала створити робочу групу з Трампом для боротьби з проблемами, які у нього є з Мексикою, заявивши, що "роблеми не вирішуються введенням тарифів".

Також Міністерство торгівлі Китаю заявило в неділю, що запровадження тарифів США "серйозно порушує" правила Світової організації торгівлі (СОТ), закликавши США "вести відвертий діалог і зміцнювати співпрацю".

Рішення Трампа про введення мит

Раніше Трамп підписав три укази про введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Ці країни є одними з найбільших торговельних партнерів США. Трамп застосував надзвичайні економічні повноваження, намагаючись змусити їх боротися з нелегальною імміграцією та наркотиками, що потрапляють до Штатів.

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