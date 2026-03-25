Україна почне постачати до Китаю незвичний продукт

Ринок Піднебесної відкрився для перших двох вітчизняних підприємств.

Китай відкрив свій ринок для українського гороху. Пекін розширює експортну присутність України на одному з найбільших світових ринків продовольства.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє, що першим двом українським підприємствам зі зберігання та переробки гороху, які брали участь в аудиті, надано дозвіл здійснювати продажі гороху до Китаю.

Аудит полягав у вивченні Генеральною митною адміністрацією Піднебесної технічних матеріалів та відеоматеріалів щодо умов діяльності підприємств і можливостей проведення лабораторних досліджень.

Наразі три компанії включено Держпродспоживслужбою до переліку підприємств, які планують експорт гороху до Китаю, а ще чотири – до переліку підприємств, які вирощують горох для експорту у цю країну.

Наприкінці січня Україна відкрила для себе новий ринок для експорту яловичини, баранини та птиці – африканську республіку Кот-д’Івуар. Було отримано дозвіл на поставки свіжого, замороженого чи переробленого м’яса, а також продуктів з нього.

Водночас за кілька днів до цього Ірак припинив купувати імпортну курятину – не тільки з України, а й з усього світу. Причиною стало бажання влади підтримати місцевих виробників. До введення заборони Ірак входив до трійки найбільших покупців українського м’яса курятини з долею у 8%.

Сусідня Молдова також в кінці січня ввела заборону на постачання української курятини. Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко вважає це недобросовісною конкуренцією, оскільки юридичні підстави для такого рішення у молдовської сторони були відсутні.

Наразі одному з українських виробників курятини поновили дозвіл на експорт до Молдови, найближчим часом заборону мають зняти і з інших експортерів.

Вас також можуть зацікавити новини: