Сприяє зростанню цін також блокада нафтових танкерів з Венесуели.

Ціни на нафту зранку 18 грудня зросли після повідомлень про те, що США, можливо, готують нові санкції проти Росії в разі, якщо Кремль не погодиться на мирну угоду для завершення російсько-української війни, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:07 за київським часом ціна на нафту марки WTI зросла на 50 центів, до 56,31 долара за барель. Ціна на нафту марки Brent зросла на 44 центи, до 60,12 долара за барель.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що США готують нові санкції проти російського енергетичного сектора на випадок, якщо Москва відмовиться підписати мирну угоду.

За даними джерел журналістів, США розглядають можливість вжиття заходів проти російського тіньового флоту, а також компаній, які сприяють транспортуванню підсанкційної російської сировини по світу. Водночас, представник Білого дому повідомив Reuters, що президент Дональд Трамп не приймав жодних рішень щодо санкцій проти Росії.

Зростанню цін на "чорне золото" також сприяє блокування танкерів з нафтою з Венесуели.

"Блокада Венесуели ставить під загрозу 600 000 барелів на добу (б/д) венесуельського експорту нафти, переважно до Китаю, але 160 000 б/д експорту до США, ймовірно, продовжуватиметься", - зазначають аналітики ING.

Вони зазначили, що це рішення, як і можливі нові санкції проти РФ, посилює ризики постачання нафти на світовий ринок. Разом з тим, аналітики зазначають, що з огляду на поточні ціни на надлишок нафти на світовому ринку "Трамп має можливість бути більш агресивним у застосуванні санкцій".

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть". Через американські обмеження та зниження світових цін на нафту, вартість російської нафти впала до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення.

Оскільки РФ не демонструє жодного бажання завершувати російсько-українську війну, в США обговорюють нові обмеження проти Москви. За словами посолки України в США Ольги Стефанішиної, до Сенату внесли законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти.

