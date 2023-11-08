Ліцензії охоплюють широкий спектр військової техніки, але не вся є наступальною.

Експорт німецької зброї до Ізраїлю за останній місяць різко зріс, оскільки Берлін посилює підтримку війни близькосхідної країни проти ХАМАС.

Цього року Німеччина експортувала до Ізраїлю чутливої військової техніки та озброєнь на суму понад 300 мільйонів євро, що в 10 разів більше, ніж у 2022 році, повідомив представник уряду Німеччини. Вони додали, що 185 з 218 ліцензій, виданих в цьому році, були схвалені після 7 жовтня, коли ХАМАС зробив раптову атаку з Гази, пише Financial Times.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став найбільш яструбиним захисником права Ізраїлю відповісти переважною збройною силою проти палестинського терористичного угруповання, навіть незважаючи на те, що глобальна стурбованість зросла у зв'язку з великими жертвами і поглиблюється гуманітарною кризою в секторі Газа.

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Федеральний уряд створив робочу групу з Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки та управління експортного контролю, якій доручено прискорити запити Ізраїлю на поставки зброї, повідомили урядовці в Берліні.

Ліцензії охоплюють широкий спектр військової техніки, не вся з якої є наступальною, наприклад, компоненти для систем ППО. Однак були відправлені і смертоносні боєприпаси вартістю близько 20 мільйонів євро.

Цифри не включають обладнання, для якого не потрібні ліцензії, наприклад, базову особисту аптечку, захисну індивідуальну броню або медичне обладнання. Німеччина також приділяє пріоритетну увагу таким поставкам в Ізраїль. Міністерство економіки, очолюване віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком, курирує експорт.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - позиція Німеччини

Шольц після нападу Хамасу на Ізраїль сказав, що він порадив Ізраїлю попросити його "про будь-яку необхідну підтримку".

"Ізраїль має право, закріплене в міжнародному праві, захищати себе і своїх громадян від цього варварського нападу. В даний час у Німеччини є тільки одне місце - поруч з Ізраїлем", - заявив він.

Німеччина офіційно заборонила діяльність Радикальної Ісламської терористичної організації ХАМАС, а також Палестинської мережі Samidoun. Про це заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. Заборона послідувала за оголошенням тритижневої давності: через кілька днів після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону діяльності двох організацій.

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