Літній псевдолікар намагався приховати смерть чоловіка і сховав його труп в картонну коробку.

66-річний електрик вирішив заробляти гроші на кастрації чоловіків. "Операції" він проводив прямо у себе вдома, на кухонному столі. Один з "пацієнтів" в муках помирав на очах у літнього електрика, але той не викликав лікарів.

Інцидент трапився в Німеччині, справу про кастрацію чоловіків і смерть одного з них розглядає окружний суд Мюнхена, повідомляє видання Der Spiegel.

Так, 66-річний чоловік з Верхньої Баварії мав багато боргів після смерті дружини. Німцеві були потрібні гроші, а від колеги по роботі він випадково дізнався, що деякі чоловіки готові багато платити за садистські та мазохістські сексуальні практики.

У 2018 році чоловік почав пропонувати свої послуги. Він проводив мазохістські практики та "лікував" своїх клієнтів електричним струмом. Однак незабаром він зрозумів, на чому можна заробити ще більше грошей. Німець почав пропонувати чоловікам кастрацію. Він розміщувався оголошення про свої послуги в тематичних групах і писав, що є фельдшером або співробітником лікарні.

Читайте такожУ США видали перший паспорт зі статевою приналежністю "X"Чоловік проводив "операції" на кухонному столі у себе вдома. Він видаляв "пацієнтам" яєчка і брав за це від 1 тисячі 200 євро (майже 37 тисяч гривень). Крім кастрації він також "практикував" ампутацію пенісів.

У березні 2020 року 66-річний псевдолікар провів "операцію" чоловікові, проте після кастрації його стан сильно погіршився. Протягом кількох наступних днів потерпілий перебував під наглядом електрика, але той не викликав лікарів. Німець боявся викриття, тому просто залишив "пацієнта" вмирати в муках.

Коли чоловік помер, електрик сховав його труп у картонну коробку. Згодом тіло загиблого знайшли під час обшуку. Прокуратура Мюнхена звинувачує чоловіка у вбивстві з необережності та каліцтвах. Крім цього виявилося, що через так звані "операції", які електрик проводив на кухонному столі у себе вдома, постраждали ще кілька чоловіків.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Волині чоловік випив отруту від жуків, благаючи дружину не їхати на заробітки.

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Автор: Віолетта Орлова