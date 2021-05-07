Альянс не буде воювати за Україну, але йому все одно доведеться швидко зміцнити східних союзників.

Цієї весни Росія стягнула 80 тисяч солдатів і тисячі бронемашин до кордонів України. Тепер НАТО мобілізує 28 тисячне військо для проведення довготривалої серії військових навчань. І, як можна здогадатися, пройдуть вони неподалік України.

Навчання Defender Europe 21 - лише щорічні навчання, які планували давно. Але їхня географія не випадкова, - пише Forbes. НАТО і США зокрема рішуче налаштовані відповідати на російські розгортання військ в точках, де Росія найбільш агресивна.

"Навчання Defender Europe повинні закінчитися в червні, але не раніше, ніж зможуть продемонструвати готовність об'єднаних сил, їхню летальність й взаємодію, підтверджуючи зобов'язання США перед нашими союзниками й партнерами. Це також надзвичайна можливість наголосити на чудовій роботі, яку наші чоловіки й жінки викнують щодня в регіонах: Балканському й Чорноморському зокрема, але також по всій Європі й в Африці", - сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Читайте такожBloomberg: Чорне море - наступне поле битви між Україною, Росією і СШАВидання нагадує, що після окупації Криму й розв'язання війни на Донбасі Москва постійно стягувала й відводила війська до українського кордону. Останнім часом у Кремль намагався знайти рішення для особливо гострої проблеми з питною водою. Україна фактично контролює її потік в Крим, який за сім років російського контролю перетворився на велику військову базу.

Україна впродовж останніх років збільшила витрати на армію. Однак, вона все ще слабка у порівнянні з Росією. Через страх спровокувати Кремль, НАТО досі не запропонував Києву членство в альянсі. Натомість, Україна, як і Грузія, лишаються партнерами оборонної організації.

Маючи такий статус, Україна відправляє спостерігачів на навчання НАТО. І Defender Europe 21 не виключення. У навчаннях беруть участь війська або спостерігачі 26 країн. Жодні угоди не гарантують мобілізацію сил НАТО для захисту України від прямої атаки. Але можна точно сказати, що російське вторгнення в будь-якій точці біля східного флангу альянсу спровокує потужну реакцію західного альянсу.

Однак, він найслабший саме на сході, де країни-учасниці відносно малі й бідніші, ніж західні союзники. До таких можна віднести Литву, Латвію й Естонію в Балтійському регіоні, а також Болгарію, Угорщину, Румунію й інші балканські країни поблизу Чорного моря.

"Якщо в Україні спалахне війна, НАТО буде потрібно перекинути сили з заходу на схід. Найбільше підкріплення може надійти зі США. Це пояснює, чому ранні фази навчань Defender Europe 21 здебільшого присвячені логістиці", - йдеться в статті.

Читайте такожЄвросоюз обговорює створення військових сил швидкого реагування - ЗМІПерша фаза маневрів розпочалася в березні, коли Транспортне командування США доставило тисячі бронемашин й тонни вантажів з Америки в порти по всій Європі, зокрема в Албанію, Хорватію, Грецію й Словенію на південному фланзі НАТО. Найбільш вражає застосування вантажних кораблів включно з 290-метровим судном класу Bob Hope. Воно доставило бойову групу 53-ї піхотної бригади Армії США з Джексонвілля в порт Дуррес в Албанії.

В албанському порту екіпаж Bob Hope і транспортні війська американської армії провели симуляцію розвантаження в бойових умовах. Вдаючи, що ворожа атака пошкодила портові споруди, американські військові збудували тимчасовий плавучий причал й переправили з його допомогою бронетехніку на десантні й інші кораблі, з яких вони в результаті висадилися на узбережжі.

Після висадки, американські солдати розійдуться по всій Південній й Східній Європі, де вони об'єднаються з військами інших країн НАТО для проведення бойових маневрів й інших тренувань. В червні весь почнеться зворотній процес. Кораблі завантажать війська й обладнання, після чого вирушать в США. А лідери НАТО сподіваються, що це буде чіткою заявою про здатність військ долати великі відстані й з'являтися там, де й армія Росії.

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Переклад: Лесь Димань