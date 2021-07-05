Попередньою версією причин вибуху вважається виверження грязьового вулкана.

У Каспійському морі, біля берегів Азербайджану, стався потужний вибух, який осяяв горизонт.

Очевидці в соцмережах поширили кадри з місця події, на яких видно гігантський стовп вогню посеред моря.

Зам-начальника відділу зі зв'язків з громадськістю SOCAR Ібрагім Ахмедов каже, що вибух стався в 10-12 км від родовища Умід – при цьому на жодній з платформ SOCAR вибуху не було. За його словами, попередньою версією причин вибуху вважається виверження грязьового вулкана.

Також ознаки виверження грязьового вулкана побачив директор республіканського сейсмологічного центру Азербайджану Гурбан Етірмішлі.

"На платформах, нафтових свердловинах або кораблях Прикордонних військ в Каспійському морі не було ніяких аварій. Це ознака грязьового вулкана. У Каспійському морі є багато грязьових вулканів, один з яких вивергався. Він супроводжувався загорянням і швидко згас - через 20-30 секунд", – сказав він.

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У Міністерстві надзвичайних ситуацій Азербайджану заявили, що почали розслідування інциденту. У SOCAR додали, що на місце вибуху вже відправився корабель з експертами.

Нагадаємо, 2 липня підводний трубопровід компанії Pemex в Мексиканській затоці загорівся через витік вуглеводню на глибині 78 метрів. На записі було видно, що під водою горить вогонь, який намагаються загасити з кораблів.

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Автор: Денис Прядко