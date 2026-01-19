Трамп заявив, що 'більше не зобов'язаний думати про мир' і назвав причину

Президент США прямо пов'язав свою позицію з тим, що не отримав Нобелівську премію миру.

Президент США Дональд Трамп у листі до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гару Стьоре різко висловився про Європу і Данію та знову підняв тему Гренландії. Про зміст листа повідомляє журналіст Нік Шифрін.

"Я більше не відчуваю себе зобов'язаним думати виключно про мир, хоча він завжди буде мати першорядне значення. Замість цього я тепер можу думати про те, що добре і доречно для Сполучених Штатів Америки", - написав він.

У листі президент США прямо пов'язав свою позицію з тим, що не отримав Нобелівську премію миру.

Відео дня

"Ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я завершив вісім і більше воєн", - зазначив політик.

Важливо, що окремий блок листа присвячений Гренландії. На думку Трампа, Данія не здатна захистити острів "ні від Росії, ні від Китаю":

"Та й чому у них взагалі є право власності на неї? Немає ніяких письмових документів - тільки той факт, що там сотні років тому висадився човен. Але і у нас теж були човни, які там висаджувалися".

Наприкінці листа він повторив свою погрозу і зазначив, що "світ не буде в безпеці доти, доки ми не отримаємо повний і тотальний контроль над Гренландією".

Претензії Трампа на Гренландію

Раніше Трамп заявив, що настав час усунути російську загрозу на території Гренландії. За його словами, Данія не змогла нейтралізувати її протягом останніх 20 років.

Вас також можуть зацікавити новини: