'Настав час': Трамп заявив, що Данія 20 років не може усунути російську загрозу в Гренландії

Трамп вкотре публічно критикує Данію за "бездіяльність" та обіцяє діяти проти РФ у Гренландії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час усунути російську загрозу на території Гренландії. За його словами, Данія не змогла нейтралізувати її протягом останніх 20 років.

Як написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social, ситуація потребує негайного вирішення. І це буде забезпечене найближчим часом.

"НАТО вже 20 років повторює Данії, що ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!", - написав президент США.

Відео дня

Плани Трампа щодо Гренландії - основні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не відступлять від своєї позиції щодо захоплення Гренландії, пославшись на те, що континент занадто слабкий, щоб забезпечити свою безпеку.

Американські заяви щодо можливого встановлення контролю над Гренландією спричинили гостру кризу всередині НАТО та поставили під сумнів єдність Альянсу. Намір президента США Дональда Трампа домогтися "повної та абсолютної купівлі Гренландії" викликав різку реакцію європейських союзників і загострив трансатлантичні відносини, пише The Economist.

На тлі цих новин Politico пише, що Європа розглядає можливість створення альтернативного альянсу безпеки без США замість НАТО – на основі "коаліції бажаючих" і за участю України.

