І проблема не лише в Польщі й Угорщині, які все частіше вдаються до авторитарних практик.

США і Євросоюз борються за захист демократії й верховенства закону. Америка веде цю битву більш драматично, оскільки президент країни сам очолює зусилля, націлені підірвати її політичну систему. В Європі тим часом загроза надходить з периферії.

Про це пише Financial Times, додаючи, що Польща й Угорщина особливо в полі зору. Оскільки їхні уряди намагаються протистояти спробам прив'язати фінансування від ЄС до захисту верховенства закону. Але якщо зосередитися лише на Будапешті й Варшаві, то можна недооцінити масштаби європейської проблеми.

Читайте такожВ Євросоюзі анонсували реформування Шенгенської зониУ кількох інших країнах ЄС нещодавні скандали, пов'язані з корупцією й порушенням закону, піднімають серйозне питання про здоров'я їхніх демократичних систем. Серед цих країн: Болгарія, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Мальта і Кіпр. Загалом, проблемні демократії складають між чвертю і третиною від 27 урядів за політичним столом ЄС.

Випадки Угорщини і Польщі привертають найбільше уваги частково тому, що конфлікт з ними містить ідеологічних елемент. Угорський прем'єр Віктор Орбан із задоволенням читає лекції про "неліберальну демократію". Варшава й Будапешт ухвалили закони, які підривають незалежність судових систем їхніх країн. Хабарництво ж в інших країнах ЄС відбувається по-старомодному: таємно і без супроводу промов про те, який поганий лібералізм. Ці скандали привертають меншу увагу за кордоном. Але вони спровокували масові демонстрації й потенційну нестабільність у багатьох сферах.

В липні тисячі людей вийшли на вулиці Болгарії на протест проти прем'єр-міністра країни Бойко Борисова. Натовпи роздратували історії про те, що політики й чиновники купують нерухомість за ціною, нижче ринкової. Крім того, були фото Борисова поруч з шухлядою, забитою банкнотами по 500 євро і золотими злитками. Болгарський прем'єр-міністр каже, що фото фальшиве. Але навіть президент країни Румен Радев звинуватив його в управлінні "мафіозним урядом".

Читайте такожForeign Affairs: Скандали навколо України і США стали доказом появи нового виду корупціїВпродовж останніх років масові протести також сколихнули Румунію, де антикорупційні прокурори борються з міністрами. Колишній "диригент" румунської політики Лівіу Драгня в травні 2019 року був засуджений до ув'язнення на 3,5 роки за корупцію. Іво Санадер - прем'єр-міністр Хорватії, який обіймав свою посаду найдовше за часи незалежності. 13 листопада його засудили на 13 років в'язниці за корупцію.

В інших країнах ЄС корупційні скандали змішалися з гучними вбивствами. Журналіст Ян Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були вбиті у Словаччині в 2018 році. Куцяк розслідував зв'язок між мафією Італії й чиновниками, наближеними до прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Останній був змушений піти у відставку після протестів, які спалахнули після вбивства Куцяка.

На Мальті журналістка Дафна Каруана Галіція загинула в 2017 році після того, як написала про те, що могутні чиновники відмивають гроші. Крім того, вона викрила сумнівний бізнес дружини прем'єр-міністра Мальти. Розслідування і масові протести після смерті журналістки призвели до відставки прем'єр-міністра Джозефа Муската і арешту голови його адміністрації Кейт Шембрі. Остання вийшла під заставу. Зараз її звинувачують у продажі паспортів Мальти людям з країн, які не входять до ЄС.

Читайте такожКіпр вирішив припинити програму громадянства в обмін на інвестиціїПродаж паспортів на Кіпрі теж став причиною для скандалу. Уряд звинуватили у видачі документів іноземним злочинцям і родичам диктаторів, таких як президент Сирії Башар Асад і прем'єр-міністра Камбоджі Гун Сен.

Хтось може вказати на те, що корупція і насильство у невеликих країнах, таких як Мальта чи Кіпр - це дрібниці для ЄС з населенням 440 мільйонів людей. Але у Франції колишній президент Ніколя Саркозі під слідством за корупцію й торгівлю впливом. Індекс сприйняття корупції від Transparency International свідчить, що проблема хабарництва в Італії значно більша проблема, ніж у випадку Мальти чи Кіпру.

Але корупція в будь-якій країні: великій чи малій, - впливає на весь Євросоюз. Тому що кожна країна має право накладати вето на головні політичні рішення, такі як схвалення бюджету союзу. Кожна країна бере на себе головування в ЄС і формує порядок денний. Паспорт будь-якої країни союзу дозволяє жити й працювати в будь-якій з 27 країн-учасниць.

Читайте такожAmerican Interest про реформи: Чому у Чехії й країн Балтії все вийшло, а в України і Білорусі ніАле сила ЄС розслідувати корупційні справи й захищати закон у своїх країнах дуже обмежена. Нещодавно створена Прокуратура Євросоюзу може займатися лише справами про зловживання фінансуванням від організації. Або ж про порушення з боку членів органів її правління. До того ж участь в Прокуратурі ЄС добровільна. Угорщина і Польща відмовилися від неї.

Євроскептики скористаються цими недоліками, щоб заявити, що ЄС сам "прогнив". Борисов точно отримує більший захист від політиків ЄС, ніж він заслуговує. Але якби Євросоюз припинив своє існування, проблеми з хабарництвом таких країн, як Болгарія, тільки погіршилися б.

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Переклад: Лесь Димань