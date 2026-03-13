Трамп припустив, що Путін допомагає Ірану у війні, – Fox News

Путін може надавати допомогу Ірану на тлі війни на Близькому Сході, аналогічно діям США в Україні.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи підозри американської розвідки щодо можливої ролі Росії в конфлікті, заявив, що Володимир Путін може надавати допомогу Ірану. За словами американського президента в інтерв'ю Fox News, Москва, ймовірно, підтримує Тегеран – так само, як США допомагають Україні.

Ведучий Брайан Кілмід запитав у Трампа, чи отримує Іран допомогу від Путіна, на що Дональд Трамп відповів: "Думаю, він, можливо, трохи їм допомагає, так, напевно, і він, ймовірно, вважає, що ми допомагаємо Україні. І ми дійсно допомагаємо, і він [Путін] це зазначив, і Китай сказав би те саме. По суті, вони чинять точно так само, як і ми, відверто кажучи".

Заява пролунала на тлі повідомлень американських спецслужб про те, що Росія могла передавати Ірану інформацію, яка допомагає Тегерану відстежувати американські військові об'єкти в регіоні – включаючи кораблі та авіацію.

При цьому в Москві офіційно заперечують, що передають Ірану розвідувальну інформацію про американських військових. Російські представники стверджують, що не діляться даними про розташування кораблів, літаків або військових баз США в регіоні.

Раніше Трамп також повідомив, що провів телефонну розмову з Путіним, під час якої обговорювалися відразу два конфлікти – війна в Україні та ситуація навколо Ірану. За словами президента США, російський лідер заявив про готовність зіграти роль посередника та допомогти врегулювати кризу на Близькому Сході.

Співпраця Ірану та Росії

Тема можливої російської допомоги Ірану активно обговорюється на тлі триваючої ескалації конфлікту на Близькому Сході. В останні тижні США та їхні союзники проводять масштабні військові операції проти іранських об'єктів, а Тегеран відповідає атаками на військові бази та інфраструктуру в регіоні.

Експерти зазначають, що посилення співпраці між Москвою і Тегераном може мати серйозні наслідки для глобальної безпеки. Росія та Іран вже зміцнили стратегічне партнерство в останні роки, включаючи військово-технічну співпрацю та координацію в низці міжнародних питань.

На цьому тлі заяви Трампа про можливу підтримку Ірану з боку Росії можуть ще більше посилити напруженість у відносинах між Москвою і Вашингтоном, які й без того залишаються вкрай напруженими через війну в Україні та протистояння на Близькому Сході.

Раніше журналісти The Washington Post повідомили про те, що Росія надає Ірану розвіддані для коригування ударів по американських цілях. За даними видання, Москва передавала Тегерану інформацію про розміщення американських кораблів і літаків.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф розповів, що він сам і зять президента США Джаред Кушнер, "незалежно один від одного", провели телефонні переговори з помічником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, який запевнив їх, що Росія не передає дані Ірану.

