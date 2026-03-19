Через кілька тижнів Європі доведеться обирати між Україною та союзниками, – Politico

Захист від іранських безпілотників та ракетних атак змушує європейські країни витрачати зенітні ракети

Чим довше триває конфлікт на Близькому Сході, тим більше він виснажує ресурси, що виділяються на виконання основних завдань НАТО – підтримку України та підготовку до потенційної війни з Росією, пише Politico.

Через кілька тижнів європейським країнам доведеться вирішувати, чи слід направляти майбутні поставки систем ППО своїм союзникам у Перській затоці чи Україні, зазначив Пітер Веземан, старший науковий співробітник з питань озброєнь у Стокгольмському міжнародному інституті досліджень проблем миру

Він вказує, що оборона від іранських безпілотників і ракетних атак змушує європейські країни витрачати зенітні ракети, вичерпуючи запаси та перешкоджаючи досягненню мети НАТО щодо зміцнення протиповітряної оборони. Франція вже попередила, що її запаси ракет класу "повітря-повітря" MICA вичерпуються.

Відео дня

"У довгостроковій перспективі це завдасть шкоди плануванню того, як нарощувати європейську оборону. І це матиме безпосередній вплив на здатність України захистити себе", – сказав Веземан.

Крім того, через війну в Ірані Вашингтон уже відкликав техніку, включаючи винищувачі F-35, з навчань НАТО в Норвегії, а Велика Британія перенаправила свій есмінець HMS Dragon від діяльності, пов’язаної з новою арктичною місією альянсу у східному Середземномор’ї:

"Цілком очевидно, що все, що зараз використовується на Близькому Сході, зокрема системи ППО, швидше за все, доведеться замінити. Все це відбувається на тлі й без того дуже високого попиту на озброєння в Європі".

Можливості НАТО обмежені

Досі генсеку НАТО Марку Рютте вдавалося утримувати Трампа від руйнування альянсу. Однак можливості Рютте щодо пом'якшення позиції Трампа щодо Ірану обмежені, зазначається в статті. Частково це пов'язано з відсутністю консенсусу серед союзників щодо війни – багато хто засудив конфлікт, розпочатий без консультацій з ними.

Хоча НАТО збило іранські ракети, спрямовані на Туреччину, США не можуть переконати союзників приєднатися до війни на тій підставі, що їхня власна територія перебуває під загрозою, заявив дипломат альянсу. Стаття 5 угоди про взаємну оборону альянсу застосовується у разі збройного нападу на союзника, тому вона не має прямого відношення до подібних ситуацій, сказав він.

За словами двох інших дипломатів альянсу, Близький Схід знаходиться за межами військової "зони відповідальності" альянсу, що ще більше ускладнює колективну відповідь.

Нарешті, Вашингтон не висував НАТО жодних формальних вимог. На закритій нараді послів у вівторок США повторили свої заклики до союзників про допомогу, але не зробили жодних конкретних запитів до альянсу, заявили два дипломати.

Дефіцит зброї для України

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив у Бухаресті, що в Україну лише частково надійшла партія тих ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, про які було домовлено ще в лютому на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Також ЗМІ писали, що США та країни Перської затоки могли витратити близько 2400 зенітних ракет для систем Patriot, відбиваючи атаки балістичних ракет з Ірану – свій чотирирічний запас.

