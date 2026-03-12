Україна не отримала усі обіцяні на 'Рамштайні' ракети-перехоплювачі PAC-3, - Зеленський

Усього було обіцяно надати кілька десятків таких ракет-перехоплювачів.

До України лише частково надійшла партія тих ракет-перехоплювачів PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot, про які було домовлено ще в лютому на засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Бухаресті на спільній пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном.

"Деталей багато про "Петріот" не можу сказати, не можу ділитися. На рівні НАТО, "Рамштайну", це відома інформація, в останній раз кілька країн домовились, що передадуть кілька десятків ракет для систем "Петріот" Україні", - зазначив Зеленський.

Як пояснив президент України, він не називатиме ці країни, бо було домовлено не поширювати цю інформацію публічно.

"У принципі, це правильно, поки всі ці ракети не прийшли. Частково щось надходило, але ще не все з тієї домовленості піж час "Рамштайну". І тому, інформаційно готувати Російську Федерацію з цієї точки зору просто небезпечно", - наголосив Зеленський.

Зброя для України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого після засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Німеччина планує відправити до України додаткові ракети-перехоплювачі PAC-3, які використовуються в зенітно-ракетних комплексах Patriot. Зокрема, Німеччина збиралася відправити Україні 5 додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3 до України, якщо інші країни нададуть загалом 30 цих перехоплювачів PAC-3.

10 березня стало відомо, що Німеччині вдалося зібрати серед союзників ракети PAC-3 до систем Patriot для України, вони вже знаходяться в дорозі. Зокрема, Пісторіус домігся закупівлі близько 30 новітніх керованих ракет PAC-3 у кількох європейських партнерів. Ще кілька таких ракет будуть поставлені із запасів Збройних сил Німеччини.

11 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала німецьку частину від обіцяних ракет-перехоплювачів різними країнами на останньому засіданні у форматі "Рамштайн".

