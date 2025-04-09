Торгова війна: Канада запровадила дзеркальні мита проти США

Уряд Канади заявив, що контрзаходи на жорсткі мита Трампа вступають в силу вже сьогодні.

Канада офіційно оголосила про запровадження контрзаходів проти імпорту автомобілів із США.

Як повідомляє уряд Канади, країна запровадила нові економічні заходи у відповідь на американські мита, які зачіпають канадську автомобільну промисловість.

Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що ці контрзаходи набудуть чинності 9 квітня. Йдеться про:

Відео дня

25% мито на всі повністю зібрані транспортні засоби, імпортовані до Канади зі США, які не відповідають умовам Угоди Канада-США-Мексика (CUSMA);

25% мито на вміст, що не має канадського або мексиканського походження, у повністю зібраних транспортних засобах, які відповідають CUSMA.

Крім цього, уряд Канади впроваджує спеціальну систему ремісії для автовиробників. Вона покликана заохотити інвестиції в автопромисловість у самій Канаді, зберегти робочі місця та підтримати національне виробництво. Деталі цієї ініціативи будуть представлені найближчим часом.

"Канада продовжує рішуче реагувати на всі необґрунтовані тарифи, запроваджені США щодо канадських продуктів. Уряд твердо налаштований якнайшвидше скасувати ці тарифи США та захистить працівників, підприємства, економіку та промисловість Канади", - сказав Шампань.

Канада і США - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Дональд Трамп запропонував Канаді добровільну анексію. За словами президента США, він обурений тим, що Канада "майже нічого не платить" за національну безпеку, покладаючись на військовий захист США.

"Це не може тривати. Єдине логічне рішення - щоб Канада стала нашим дорогоцінним п’ятдесят першим штатом. Це повністю усуне всі тарифи та інші проблеми. Податки канадців значно знизяться, вони будуть більш захищеними - як у військовому, так і в інших аспектах - ніж будь-коли раніше, проблема Північного кордону зникне, а найбільша й наймогутніша нація у світі стане ще більшою, кращою та сильнішою - і Канада стане її важливою частиною", - підкреслив він.

Також повідомлялось, що Дональд Трамп скасував 50% мита на сталь та алюміній із Канади. Вони будуть введені в розмірі 25%, як і планувалося до цього.

Вас також можуть зацікавити новини: