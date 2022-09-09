Лиховій зазначив, що здавна прийнято саме імена монархів перекладати.

Нового короля Великобританії для українців звуть Карл ІІІ.

Про це у соцмережі написав журналіст Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що за правилом, власні назви титулованих осіб (царі, королі, принци тощо) з англійської мови перекладаються.

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Лиховій зазначив, що здавна прийнято саме імена монархів перекладати. Він навів приклад, що покійну королеву звали Елізабет ІІ, але українською її завжли вказували як королева Єлизавета ІІ.

"І не лише в перекладі з англійської, а й загалом: імена правлячих персон, які мають своїх відповідників в українській мові, перекладаються незалежно від країни походження, а "простих смертних" - ні", - зазначив він.

Приклади:

принцеса Діана, але співачка Даяна Росс.

Король Англії Яків ІІ, але Джеймс Бонд.

Королі Англії Генріх III, Генріх VII і т.д., а всі інші - Генрі.

І це не лише британців стосується.

Королі Франції - Генріхи й Людовики, а "прості смертні" - Анрі й Луї.

Саме тому ми стільки років називали королеву Elizabeth the Second - Єлизаветою II, а не Елізабет. А Пап Римських ми називаємо Павло, Іван Павло, Франциск, а не Пол чи Павел, Джованні, Франческо чи Франсіско.

"Власне, досі з цим принципом у нас всі були наче згодні. Проте на переході Чарльза із принців у королі чомусь стопорнулися", - зазначив Лиховій.

Як повідомляв УНІАН, після смерті королеви Великобританії Єлизавети II в свої права повинен вступити її син Чарльз, який обрав собі ім'я Карл III.

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