Замість військових парадів, у країні поведуть низку урочистостей військово-патріотичного характеру.

Влада Казахстану вирішила скасувати проведення анонсованих на цей рік військових парадів до Дня Перемоги 9 травня і Дня захисника Вітчизни 7 травня.

Про це повідомило казахське видання "Власть" з посиланням на рішення міністерства оборони країни.

"У 2022 році проведення військового параду, присвяченого 30-й річниці створення збройних сил Казахстану і до Дня Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років, не планується", - йдеться у повідомленні міноборони.

Замість військових парадів, у країні поведуть 50 урочистостей військово-патріотичного характеру, зокрема вшанування ветеранів Другої світової війни та збройних сил Казахстану.

Військовий парад на 9 травня не проводили у 2020 і 2021 роках через пандемію COVID-19. Проте в адміністрації президента Казахстану минулого року повідомляли, що проведуть військовий парад у 2022 році.

Урочистий парад з нагоди Дня захисника вітчизни 7 травня взагалі не проводять з 2019 року.

Казахстан про війну в Україні

Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.

За даними американських журналістів, Росія вимагала від Казахстану долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте отримала відмову. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.

24 березня РФ заблокувала експорт нафти з Казахстану в Європу. Зокрема, міненерго Росії на тлі санкцій Заходу і зростання цін на нафту повідомило про несподівану критичну аварію на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську. Він забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.

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