Сторони також домовилися про спільне патрулювання і моніторинг у прикордонній зоні.

Глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь в районі кордону і відвести техніку.

Про це в четвер, 29 квітня, повідомляє прес-служба Міністерства Киргизької Республіки.

"В результаті кількох переговорів між міністрами закордонних справ КР і РТ, досягнуті домовленості про повне припинення вогню з 20:00 години (17:00 за Києвом - УНІАН) і відведення військових сил на місця колишньої дислокації", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКиргизстан звинуватив Таджикистан у мінометному обстрілі, сторони стягують війська (відео)Також сторони домовилися "упродовж найближчих годин" провести окрему зустріч керівників правоохоронних і силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування, де будуть обговорені подальші деталі врегулювання ситуації.

Як подальші заходи сторони також погодилися:

посилити спільну інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням на рівні місцевих самоврядувань двох країн,

організувати на рівні обласних структур спільні групи правоохоронних органів для патрулювання та моніторингу обстановки у прикордонні,

підтримувати постійний прямий зв'язок між зовнішньополітичними відомствами та особисто між міністрами для оперативного розв'язання питань.

Зазначається, що міністр закордонних справ Киргизької Республіки Руслан Казакбаєв і міністр закордонних справ Республіки Таджикистан Сіроджіддін Мухріддін закликали обидві сторони "не піддаватися провокаціям окремих деструктивних сил".

"Глави зовнішньополітичних відомств Киргизстану і Таджикистану підкреслили крайню необхідність врегулювання конфліктної ситуації, що призвела до жертв і поранених як з киргизької, так і з таджицької сторони, мирним шляхом за допомогою політико-дипломатичних переговорів. Міністр Казакбаєв зазначив, що киргизька сторона не претендує на чужі території і своєю землею ні з ким ділитися не має наміру", - повідомили в киргизькому МЗС, зазначивши, що всі прикордонні та господарські питання повинні вирішуватися за столом переговорів.

Загострення на киргизстансько-таджицькому кордоні

Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану загострилася 28 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією.

Після кількох сутичок 29 квітня почалися сутички між військовими двох країн.

Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ять постраждалих, двоє з яких отримали вогнепальні поранення.

Киргизстан звинувачує Таджикистан у застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.

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Автор: Катерина Комолова