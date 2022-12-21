ЄС звільнив Словаччину від санкцій, завдяки чому Slovnaft зможе експортувати нафтопродукти в Україну.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення Словаччина отримала дозвіл ЄС на експорт нафтопродуктів з російської сировини в Україну.

Як заявив міністр економіки Карел Хірман, ЄС звільнив Словаччину від санкцій, які набудуть чинності після 5 лютого, завдяки чому Slovnaft зможе експортувати нафтопродукти в Україну, повідомляє Reuters.

"Нам вдалося домовитися про звільнення Словаччини, Slovnaft від режиму санкцій, який набуде чинності після 5 лютого. Завдяки цьому звільненню Slovnaft зможе експортувати всі нафтопродукти не тільки в Чехію, але і в Україну... що допоможе стабілізувати виробничі та операційні результати нашого нафтопереробного заводу Slovnaft в наступному році", — заявив Хірман.

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Словаччина отримує майже 100% сирої нафти з Росії по трубопроводу "Дружба", який проходить через Україну. Але Slovnaft планує скоротити цю частку приблизно до 60% в наступному році, щоб зберегти свій потенціал для експорту на інші ринки.

Ситуація з нафтопроводом"Дружба":

Нафтопровід "Дружба" є найбільшим у світі нафтопроводом і основним маршрутом, по якому сира нафта потрапляє до Німеччини. Його загальна протяжність становить близько 5200 км.маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща і Німеччина) і Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

15 листопада 2022 року нафтопровід"Дружба" був зупинений через падіння напруги. Через це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради безпеки країни.

Зупинка прокачування через" Дружбу " сталася через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів України Росією.

Угорська державна енергетична компанія MOL підтвердила припинення прокачування нафти через" Дружбу", в результаті чого тимчасово були припинені поставки нафти в Угорщину, Чехію і Словаччину.

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "Шахедів".

16 листопада 2022 року поставки по нафтопроводу"Дружба" з Росії в Східну Європу поновилися.

22 листопада 2022 року з'явилася інформація про те, що Україна підніме плату за транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба".

Війна в Україні та ситуція з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

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