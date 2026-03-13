Щоб не бахнув 'Орєшнік': Лукашенко несподівано пригрозив Україні та іншим сусідам

Мінськ заявляє про готовність відповісти на будь-які дії біля кордонів і попереджає сусідів про можливі "наслідки".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може застосувати ракету "Орєшнік", якщо до кордонів країни "лізтимуть" інші держави, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, Мінськ не планує завдавати ударів по сусідніх столицях, однак готовий захищати свою територію у разі загрози.

"Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим "Орєшніком" у Вільнюсі, Варшаві чи Києві. Боронь Боже. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув "Орєшнік", ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії", – заявив Лукашенко.

Він наголосив, що головним завданням білоруської влади є "захист країни" та стримування можливих загроз на кордонах.

"Орєшнік" в Білорусі - головні новини

Раніше президент Володимир Зеленський попередив білорусів, щоб ті не допустили втягування Росією їхньої країни у війну проти України, оскільки Україна готова задіяти всі інструменти, щоб не допустити можливості запуску ракет типу "Орєшник" з Білорусі.

Згодом Зеленський пояснив, чому після початку повномасштабного вторгнення Росії було прийнято рішення не завдавати ударів по об'єктах в Білорусі, хоча звідти заходили російські війська.

"Лукашенко у відповідь на мої слова, що вони агресори і союзники [Росії] і втягуються у війну, тому що з вашої території летіли ракети і заходили війська, стверджував мені по телефону, що він не контролював цю ситуацію і сказав: "Хочеш, ти можеш відповісти нам, вдарити по Мозирю, по [нафтопереробному] заводу, що там знаходиться". Зі своєю командою ми обговорювали це – всі хотіли відповісти. Але, на мій погляд, Путін тільки цього і чекав", – заявив Зеленський.

