При цьому китайський виробник багато в чому залежить від іноземних постачальників деталей.

Перший вироблений в Китаї літак 28 травня здійснив комерційний рейс з Шанхаю до Пекіна зі 128 пасажирами на борту.

Як повідомляє Bloomberg, китайська Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (COMAC) розпочала розробку авіалайнера в 2008 році, а виробництво розпочалося наприкінці 2011 року. Але лише у вересні 2022 року C919 отримав офіційну сертифікацію для польоту.

Зазначається, що компанія-виробник Comac вже отримала понад 1000 замовлень на C919, хоча більшість з них не підтверджені. Один з найбільших перевізників країни China Eastern заявив, що планує ввести в свій парк всі п'ять літаків C919 в 2023 році.

Відзначається, що таким чином Китай прагне підірвати панування Boeing і Airbus у виробництві комерційних авіалайнерів. Як сімейство Airbus A320neo, так і літаки Boeing 737 Max мають повний портфель замовлень до кінця десятиліття, а це означає, що будь-якому авіаперевізнику, якому потрібні вузькофюзеляжні літаки, швидше за все, доведеться шукати альтернативу.

У той же час, зазначає Bloomberg, є сумніви в здатності Comac виконати ці замовлення, оскільки китайський виробник також залежить від іноземних постачальників деталей, включаючи General Electric Co., Honeywell International Inc., а щодо двигунів-CFM International Inc. - спільне підприємство GE і французької Safran SA.

Також наголошується, що C919 сертифікований тільки для польотів в межах Китаю, в той час як європейська сертифікація триває. Кожен C919 коштує близько 99 мільйонів доларів без урахування звичайних знижок для авіакомпаній.

Раніше Європейський Союз і США заявили про намір обмежити інвесіціі в економіку Китаю, зокрема, в чутливі технології.

На зустрічі країн "Великої сімки" президент США Джо Байден заявив, що союзники не прагнуть "відокремитися від Китаю", а хочуть "усунути ризики і диверсифікувати відносини".

