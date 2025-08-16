Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що "якби Путін був серйозно налаштований на мирні переговори, він би не нападав на Україну весь сьогоднішній день".

Високопоставлені урядовці Східної Європи розкритикували заяви лідера Росії Володимира Путіна на пресконференції після саміту на Алясці.

Як пише CNN, у публікації на X в суботу міністр оборони Литви Довіле Сакалієне звинуватила Путіна в "подальшому газлайтингу і завуальованих погрозах", маючи на увазі попередження російського лідера Україні та Європі не "саботувати" прогрес, досягнутий на саміті.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також розкритикував "нісенітницю" у висловлюваннях Путіна про Україну на брифінгу Трампа, звинувативши російського диктатора в порожніх розмовах про війну з Україною.

"Від Путіна ми почули ту саму пропагандистську нісенітницю про "коріння конфлікту", яку просуває його державне телебачення", - написав Ліпавський у X. "Проблема в російському імперіалізмі, а не в бажанні України жити вільно".

Він також підкреслив, що "якби Путін був серйозно налаштований на мирні переговори, він би не нападав на Україну весь сьогоднішній день".

При цьому Ліпавський утримався від критики на адресу президента США, похваливши його за спроби зупинити конфлікт і його зусилля щодо "постійного" обговорення цього процесу з європейськими лідерами.

"Я вітаю те, що президент Трамп намагається зупинити війну", - написав він, додавши, що очікує, що Трамп "проінформує нас у Європі про результати сьогоднішніх переговорів, включно з президентом Зеленським".

Чим закінчилася зустріч Трампа і Путіна

Переговори тривали понад дві з половиною години. Після них Путін і Трамп виступили перед пресою. Переговори в розширеному форматі було скасовано. Спільний обід Путіна і Трампа - теж. Обидва вже полетіли з Аляски.

Під час спільної пресконференції Трамп повідомив, що наразі немає жодної угоди з Путіним щодо врегулювання війни в Україні після зустрічі на Алясці.

Водночас Путін не змінив своїх тез про війну Росії проти України. Він сказав, що необхідно "усунути" основні причини конфлікту, додавши, що "ситуація в Україні" пов'язана з "фундаментальними загрозами безпеці (Росії)".

