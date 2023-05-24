ЄС і США мають намір домовитися про перевірку інвестицій.

Європейський Союз і США мають намір усунути ризики, пов'язані з інвестуванням в чутливі технології в таких країнах, як Китай.

Високопоставлені офіційні особи ЄС і США хочуть використовувати засідання Ради з торгівлі і технологій, яке відбудеться 30-31 травня, для зміцнення своєї співпраці у вирішенні проблем підйому Китаю і проблем, пов'язаних з вторгненням Росії в Україну, повідомляє Bloomberg.

Зустріч відбудеться в той момент, коли виконавчий орган ЄС планує представити в наступному місяці стратегію економічної безпеки блоку.

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Партнери будуть прагнути узгодити свої підходи до перевірки інвестицій, "для недопущення, щоб капітал, досвід і знання наших компаній підтримували технологічні досягнення стратегічних конкурентів таким чином, який загрожує нашій національній безпеці", йдеться в проекті заяви зустрічі на високому рівні в Швеції.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно виклала бачення зниження ризиків, але не відходу від Пекіна. Новий підхід Європи трохи наближає її до більш жорсткої позиції Вашингтона.

Ситуація з Китаєм

21 травня 2023 року президент США Джо Байден в рамках саміту "Великої сімки" заявив про те, що G7 не прагне "відокремитися від Китаю", але прагне "усунути ризики та диверсифікувати відносини з Китаєм".

Лідери "Великої сімки" також заявили про те, що Китай повинен натиснути на Росію, щоб вона вивела свої війська з України.

У МЗС РФ заявили, що зустріч G7 носила антиросійський і антикитайський характер.

23 травня 2023 року Китай обмежив продаж чіпів США. В адміністрації Байдена припускають, що це може бути відповіддю Китаю на позицію, яку лідери країн G7 зайняли на саміті в Японії.

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