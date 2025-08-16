Цей випадок вкотре доводить, що милі пухнастики є однією з найбільших загроз природним екосистемам.

Історія знає кілька приголомливих випадків, коли майже вимерла істота відновила свою популяцію завдяки природоохоронним зусиллям людини. Новий приклад такої динаміки сьогодні спостерігається в Японії, пише DiscoverWildLife.

На віддалених японських островах Огасавара колись мешкала велика популяція рудоголового лісового голуба. І це було єдине місце на планеті, де цього птаха можна було зустріти в дикій природі. Наприкінці ХХ століття чисельність виду, що колись сягала сотень особин, різко знизилася через вирубку лісів і хижацтво здичавілих котів. До 2008 року в природі залишилося менше 80 птахів, і вид опинився на межі зникнення.

Щоб не допустити остаточного зникнення рудоголових голубів, у 2010 році на острові Чічідзіма в архіпелазі Огасавара почалася масштабна кампанія з відлову диких котів.

"В результаті, між 2010 і 2013 роками було відловлено 131 дикого кота, і популяція котів скоротилася до менш ніж 20 особин. За той самий період загальна кількість голубів зросла зі 111 до 966 дорослих особин та з 9 до 189 молодих особин", — йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Communications Biology.

Такі стрімкі темпи відновлення популяції неабияк здивували науковців, адже зазвичай види, що опинилися у подібній демографічній кризі, потерпають від інбридингу (тобто розмноження за участі відносно близьких родичів), що призводить до накопичення шкідливих мутацій та ускладнює відновлення, навіть за умови інтенсивних природоохоронних заходів.

"Виняткове відновлення цього голуба спонукало нас дослідити генетичні причини його стійкості, сподіваючись виявити, що робить деякі види, що знаходяться під загрозою зникнення, більш здатними до відновлення, ніж інші", — пояснює головний автор дослідження Дайчі Цудзімото.

Після вивчення генів рудоголового голуба, вчені висунули гіпотезу, що цей вид вже давно виробив у себе генетичну стійкість до мутацій, спричинених інбридингом. Науковці вважають це наслідком того, що навіть до того, як популяція опинилася під загрощою зникнення, її загальна чисельність і так завжди була відносно невеликою.

Протягом багатьох поколінь поступове інбридингове схрещування, ймовірно, сприяло видаленню шкідливих мутацій з геному — процесу, відомого як генетичне очищення.

"Ця унікальна еволюційна історія, схоже, надала цим голубам стійкість, якої немає в інших популяціях, що знаходяться під загрозою зникнення", — зазначає співавтор дослідження Юдзі Ісагі.

Таким чином дослідники спростовали усталену думку, що інбридинг завжди негативно впливає на виживання популяції. Виявилося, що за певних умов невеликі популяції можуть еволюційно пристосуватися до здорового розмноження в умовах критично малої чисельності її представників.

