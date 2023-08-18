Американські спецслужби провели роз'яснювальну роботу з компаніями, які можуть стати цілями шпигунів.

Контррозвідка США в п’ятницю попередила американську космічну галузь про небезпеку з боку іноземних розвідувальних організацій, які хочуть викрасти дослідницькі та комерційні секрети для посилення космічних програм своїх країн.

"Ми очікуємо зростаючих загроз для цього зростаючого сектору економіки США... Китай і Росія є одними з головних загроз іноземних розвідок для американської космічної промисловості", — сказав Reuters представник контррозвідки США.

Як зазначається, ФБР, Національний центр контррозвідки та безпеки і Управління спеціальних розслідувань ВПС США випустили двосторінковий бюлетень. У ньому вказується, що невизначені іноземні організації використовували кібератаки та такі методи, як стратегічні інвестиції через спільні підприємства та придбання, щоб отримати доступ до космічної галузі США.

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Таким чином офіційний Вашингтон намагається підвищити обізнаність про проблему, яка давно турбує співробітників контррозвідки і стала більш пріоритетною, оскільки космічна промисловість США витрачає мільярди доларів на розробку нових ракет та інших технологій.

У документі закликали компанії бути обережними щодо запитів на відвідування об’єктів і спроб зібрати конфіденційну інформацію на конференціях. Також вказується, що окремі співробітники можуть отримати пропозиції щодо консультацій або продажу конфіденційної інформації.

Представників галузі просять зв'язатися зі спецслужбами, якщо будуть хоч якісь занепокоєння щодо того, що вони стануть цілями. Також закликали відстежувати "особливі інциденти" та створювати програми "інсайдерської загрози" в рамках перевірки осіб на чутливих посадах.

Викриття шпигунів - що повідомлялось

Як повідомляв УНІАН, моряк ВМС США став китайським шпигуном на прохання мами.

Водночас нещодавно у Польщі розкрили найбільшу в історії країни розвідувальну мережу РФ.

Також стало відомо, що секретна академія КДБ навчала молодих людей спокушати західних дипломатів.

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