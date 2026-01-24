Кремль хоче змусити Трампа відмовитися від переговорів з Україною: в ISW розкрили тактику

Кремль намагається маніпулювати відсутністю загальнодоступних угод, досягнутих на Аляскинському саміті.

Кремль намагається змусити Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та Європою, який він очолює, і поступитися вимогам Росії, висунутим на саміті США-Росія в серпні 2025 року на Алясці. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, після зустрічі Володимира Путіна з американською делегацією 22-23 січня Ушаков заявив, що "немає надії" на досягнення довгострокового врегулювання війни без вирішення територіального питання за "формулою", нібито узгодженою Сполученими Штатами і Росією на Алясці.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає "недоцільним" "публічно вникати в деталі" "Анкориджської формули", але виведення українських військ з усього Донбасу є важливою умовою мирного врегулювання.

Як відзначають аналітики, в останні тижні Трамп вів переговори з Україною і Європою, які значно просунулися у визначенні умов, необхідних для забезпечення міцного і надійного миру в Україні. Трамп також працював з Україною та Європою над зміною початкового запропонованого США мирного плану з 28 пунктів на останню версію плану з 20 пунктів, що свідчить про готовність адміністрації США до співпраці з Україною та Європою для забезпечення справедливого завершення війни.

Водночас ISW зазначає, що Кремль намагається маніпулювати відсутністю загальнодоступних угод, досягнутих на Аляскинському саміті, представляючи передбачувані американо-російські угоди таким чином, щоб це було вигідно Росії:

"Кремль використовує двозначність навколо саміту, щоб приховати той факт, що Росія, а не Україна, перешкоджає переговорному процесу, наполягаючи на своїх початкових вимогах щодо війни. Ймовірно, Росія намагається переконати Трампа відмовитися від зусиль США щодо співпраці з Україною та Європою, пропонуючи двозначну "Аляскинську формулу" як спосіб припинення війни".

Мирні переговори

В Абу-Дабі сьогодні стартував другий день переговорів між Україною і Росією. Очікується, що сторони продовжать обговорення головних тем зустрічі, зокрема буферних зон і механізмів контролю. Деталі переговорів не розголошуються, оскільки зустріч проходить за закритими дверима.

Президент України Володимир Зеленський опинився перед найскладнішим вибором за час повномасштабної війни: погодитися на план Дональда Трампа щодо завершення бойових дій, який передбачає поступки щодо Донбасу, або продовжити війну без чітких гарантій її завершення, пише Corriere della Sera.

