Сценарій із 'ДНР' та 'ЛНР': Кремль повторює методи 2014 року для дестабілізації Естонії

Естонія зіткнулася з тривожною хвилею російської пропаганди, спрямованою на східну частину країни.

Уже кілька тижнів російські соціальні медіа пропагують ідею проголошення "Народної республіки Нарва" – прикордонного міста на сході Естонії з населенням близько 50 000 осіб. 90 відсотків з них – російськомовні.

Кола в естонських спецслужбах вбачають у цій кампанії можливу наративну підготовку до вторгнення на схід країни – порівнянну з початком російського вторгнення в Україну навесні 2014 року, пише Bild. Тоді співробітники російських спецслужб та їхні місцеві колабораціоністи у багатьох російськомовних регіонах України проголосили "народні республіки".

Але лише в Донецьку та Луганську передбачувані сепаратисти мали успіх – через масовані втручання російської армії та багатомісячну війну, в якій загинуло понад 12 000 осіб, пише ЗМІ.

З початку березня лунають заклики озброюватися

З початку березня в соціальних мережах і месенджерах – насамперед у Telegram і "ВКонтакте" – з’являються заклики. Людям радять розповсюджувати листівки, вчиняти акти саботажу та озброюватися, щоб проголосити "Народну республіку Нарва" проти уряду Естонії та захищати її силою зброї – і за допомогою російських військових.

Під гаслами на кшталт "Росіяни, ми не самі!" і "Від Нарви до Пюссі [ще одне місто на північному сході Естонії, прим. ред.] простягається російська земля" лунають заклики до збройної боротьби.

Для цього поширюються карти та прапори передбачуваної "народної республіки". Люди в масках на тлі зелено-чорно-білих прапорів закликають "разом діяти", повідомляють журналісти.

Що стоїть за дописами в соціальних мережах

За словами прес-секретаря естонської поліції безпеки Kapo Марти Тууле, дописи в соцмережах є кампанією з дезінформації, метою якої є внесення плутанини та розкол суспільної єдності.

"Такі методи вже застосовувалися в Естонії та інших країнах. Це простий і дешевий спосіб викликати невпевненість і залякати суспільство", – зазначила вона і пояснила, що це "провокація, і участь у ній може спричинити кримінальну відповідальність".

ЗМІ повідомляють, що ця кампанія не випадково починається саме під час війни на Близькому Сході. "Ми не можемо виключати, що таким чином готується російське вторгнення за українським зразком 2014 року", – попереджає джерело в колах естонської розвідки.

