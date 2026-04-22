'Узаконене святотатство': Лавров зробив абсурдну заяву про 'сатанізм' в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Україні нібито "бурхливо розквітає сатанізм". Його слова цитують російські ЗМІ.

Лавров вирішив висловитися щодо робіт з інвентаризації та перевірки історичної та наукової цінності мощей святих у Києво-Печерській лаврі, які Україна розпочала у 2025 році. Він звинуватив Київ у нібито "переслідуванні" православних вірян.

"За цим бюрократичним формулюванням українського міністерства культури, між іншим, ховається узаконене святотатство, яке вчиняється з дозволу, навіть прямої підтримки цілого ряду європейських країн, де теж буйно розквітає, прямо скажемо, сатанізм", – сказав голова МЗС РФ.

Крім того, Лавров заявив про нібито "гоніння" на українську православну церкву. За його словами, українська влада захоплює храми, а також нападає на кліриків і парафіян.

Російська православна церква перетворює загиблих окупантів на "святих"

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України повідомляв, що Російська православна церква (РПЦ) возвеличує загиблих окупантів до рангу "святих". У ЦПД вважають, що так Москва намагається замаскувати військові злочини під релігійний подвиг.

Раніше голова Псковської області Михайло Ведерников поширив кадри з новими іконами. На них зображені фігури десантників 76-ї дивізії ВДВ РФ, які загинули у 2023 році під час бойових дій в Україні. Ці образи вже офіційно інтегровані в церковний інтер'єр одного з храмів.

