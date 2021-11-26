Голова МЗС Латвії вважає, що в Білорусі може бути до 20 тисяч мігрантів

Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив про тисячі нелегальних мігрантів у Білорусі. Він вважає, що навіть Олександр Лукашенко може не знати їх точної кількості.

Про це повідомляє місцеве видання tvnet.lv.

За словами дипломата, в Білорусі може бути від 7 тисяч до 20 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу, але точна інформація недоступна.

"З інформації, наданої самим режимом, ми знаємо, що їх близько 7 тисяч, але необхідно враховувати, що сам Лукашенко може не знати цих цифр", - заявив Рінкевічс.

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З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва почала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності ввела режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя в тому, що він дозволяє ввозити мігрантів з кризових регіонів В Білорусь, а потім контрабандним шляхом намагатися переправляти їх в Польщу, Литву і Латвію. Тож, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

У білоруському таборі для мігрантів зафіксовано спалах COVID-19. Близько 100 мігрантів були госпіталізовані з логістичного центру "Брузгі" на білорусько-польському кордоні, зокрема, з важкою формою коронавірусу.

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Автор: Анастасія Горбачова