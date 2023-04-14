При цьому прем'єр-міністр Орбан вважає США одним з головних противників своєї партії.

Угорщина могла таємно дозволяти партнерам України доставляти військову допомогу через свій повітряний простір. При цьому прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вважає Сполучені Штати одним з головних противників своєї партії.

Такою інформацією поділилося видання Politico з посиланням на "злиті" секретні документи Пентагону. Як сказано в публікації, Угорщина офіційно забороняла відправляти військову допомогу для ЗСУ через свою територію. Однак таємно Будапешт міг дозволяти партнерам України здійснювати поставки, використовуючи повітряний простір країни.

В одному з документів описувався план пілотів ПС ЗСУ переправити подаровані Хорватією гвинтокрили через Угорщину. При цьому в ЗМІ повідомляли, що техніка буде доставлена по землі або літаками в Польщу. Журналісти відправили офіційні запити до Будапешта і Загреба, але не отримали коментарів.

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Репортери також відшукали інформацію про ставлення поточної влади Угорщини до США. Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 22 лютого назвав США "одним з трьох головних противників своєї партії на нараді з політичної стратегії". Про це сказано в доповіді ЦРУ від 2 березня з грифом "цілком таємно".

Політика Угорщини: остання інформація

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 11 квітня відвідав Росію для обговорення поставок енергоресурсів. Після цього дві країни підписали нову угоду про закупівлю нафти і газу.

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що у Вашингтоні стурбовані зближенням Будапешта і Москви, незважаючи на російську агресію в Україні.

За даними The Guardian, у Штатах готують проект закону для введення санкцій проти соратників Орбана, пов'язаних з його партією "Фідес".

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