Столтенберг зізнався, що хотів 'здати' країни Балтії Кремлю, - Baltic Sentinel

На догоду Кремлю колишній генеральний секретар НАТО був готовий повернути архітектуру безпеки в Європі до стану 1997 року.

У 2021 році тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорював з російською владою виведення військ із країн Східної Європи та створення "буферної зони" в країнах Балтії.

Про це пише видання Baltic Sentinel з посиланням на мемуари Столтенберга. Видання зазначило, що в мемуарах колишнього генсека йшлося про те, що він вів переговори з Кремлем, про які країни Балтії навіть не здогадувалися.

Наприклад, восени 2021 року він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і запропонував обговорити ідею Кремля про створення "буферної зони".

Видання зазначило, що таким чином Столтенберг проігнорував заперечення Польщі та країн Балтії проти будь-яких поступок Кремлю і був готовий повернути архітектуру безпеки в Європі до кордонів 1997 року.

Однак Кремль відмовився від плану, оскільки вимагав повного контролю над регіоном. Зокрема, на засіданні Росія–НАТО в січні 2022 року Москва заявила, що її пропозиції – це не предмет для обговорення, а ультиматум за принципом "приймайте як є або йдіть".

У мемуарах Столтенберг зазначив, що його погляди на відносини з Росією сформував батько, який працював міністром закордонних справ Норвегії. У своїй роботі він навіть пропагував діалог із Кремлем під час Холодної війни. У зв'язку з цим сам колишній генсек НАТО написав про те, як йому вдалося підтримувати цей діалог навіть після анексії Криму в 2014 році.

Трамп і НАТО

Також у мемуарах Столтенберг написав про те, що загроза виходу США з НАТО була цілком реальною. Радники президента США Дональда Трампа серйозно готували цей крок, і це могло миттєво зруйнувати Альянс.

Але стався парадокс, зазначив ексгенсек: саме за Трампа американська присутність у Європі зросла, і члени НАТО почали вкладати більше грошей в оборону.

Вторгнення РФ в Україну

Столтенберг також згадав, що ще в жовтні 2021 року США попереджали про підготовку вторгнення Росії в Україну, але тоді Франція і Німеччина вважали ці оцінки перебільшеними і просто закликали уникати ескалації.

Окремо він визнав, що на початку повномасштабної війни відмовив українському президенту Володимиру Зеленському у посиленні ППО: "Я сказав йому "ні" у його скрутну годину".

Столтенберг і Україна

Раніше ексгенсекретар НАТО назвав фатальні прорахунки Заходу щодо України. Тоді він зазначив, що союзники НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, але це сталося занадто пізно. За його словами, великою помилкою Заходу було те, що він не надав Україні допомогу раніше. Це потрібно було зробити ще у 2014 році.

