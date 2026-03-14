США відвернуться від НАТО, якщо Європа не збільшить військові видатки, – Столтенберг

Столтенберг не виключає повного розпаду альянсу до кінця президентського терміну Трампа.

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що США можуть відвернутися від Північноатлантичного альянсу, якщо Європа не збільшить військові витрати. За його словами німецькому виданню Table Media, США виконають обіцянку про зменшення участі в долі НАТО, якщо учасники не збільшать витрати на оборону до 5% ВВП.

"Навіть якщо ніяких гарантій немає, ризик поганого результату необхідно мінімізувати. Більше інвестувати: це підвищує ймовірність того, що США збережуть свою залученість. Якщо ж все-таки трапиться так, що Трамп відступить, тим важливішим буде те, що ми самі інвестували", – цитує Столтенберга видання.

Крім того, Столтенберг не виключає повного краху Альянсу до кінця президентського терміну Трампа. "Немає гарантій того, що НАТО переживе (нинішній термін, – ред.) президента США Дональда Трампа", – зазначає екс-генсек Альянсу. Столтенберг вважає, що НАТО не опиниться втягнутим у конфлікт США та Ізраїлю проти Ірану ще сильніше, але не виключив економічних наслідків для країн-членів блоку.

Шантаж НАТО та ЄС з боку Трампа

На початку другого президентського терміну Трамп почав проводити політику примусу країн НАТО до збільшення оборонних витрат до 5% ВВП і критикувати країни, які робили невеликий внесок. Також американський президент відсторонився від допомоги Україні: з його ініціативи Америка тепер продає своє озброєння країнам НАТО "за повною ціною", а вже НАТО передає його Україні. Сам Трамп неодноразово з гордістю зазначав, що за його президентства Штати не тільки не витрачають кошти на війну в Україні, а й заробляють на продажу зброї.

Частина американських союзників вже висловлювала скепсис щодо єдності Альянсу та західних демократій. Співзасновник аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR) Марк Леонард висловив думку, що міжнародний порядок, заснований на цінностях демократії та лібералізму, вже фактично зруйнований, а єдиний Захід, яким ми його знали протягом останніх десятиліть, більше не існує. Однією з причин він називає зовнішню політику адміністрації Трампа, яка, на його думку, прискорила розпад трансатлантичного партнерства і підірвала довіру до США навіть серед європейських союзників.

Часті атаки президента США на Європейський Союз змушують європейських лідерів зіткнутися з майбутнім, у якому Америка більше не є їхнім головним гарантом безпеки. Європі доводиться організовувати власну оборону набагато швидше і раніше, ніж хтось очікував. В очікуванні скорочення ролі США лідери ЄС вже "тестують" систему безпеки, очолювану Європою.

