Експерти ЄС прибули до України для перевірки нафтопроводу 'Дружба', - Reuters

За словами голови НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, експерти мають допомогти відновити трубопровід відповідно до найвищих європейських інженерних стандартів.

Експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану атакованого Росією нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортувалася до Угорщини та Словаччини, пише Reuters.

Видання нагадує, що минулого тижня ЄС запропонував надіслати місію для огляду нафтопроводу. Пізніше Україна заявила, що прийняла пропозицію Євросоюзу щодо технічної підтримки та фінансування відновлення постачання нафти пошкодженим РФ нафтопроводом.

"Нафтогаз" високо оцінює пропозицію ЄС щодо надання фінансової та технічної допомоги для відновлення інфраструктурних об’єктів Бродської насосної станції", - написав у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький .

За його словами, "технічна робоча група" має допомогти "Нафтогазу" та його дочірній компанії "Укртранснафта" відновити трубопровід "відповідно до найвищих європейських інженерних стандартів та стандартів безпеки, а також запобігти подальшим терористичним атакам". Він не повідомив, чи планує група експертів відвідати пошкоджений нафтопровід.

Видання нагадує, що Угорщина та Словаччина - єдині країни ЄС, які досі імпортують російську нафту. Вони звинуватили Україну у навмисному затягуванні відновлення поставок нафти з політичних мотивів.

Тим часом, за даними аналітиків Expro, минулого року транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" впав до мінімуму, щонайменше з 2014 року – 9,7 мільйонів тонн.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

У січні Росія атакувала нафтопровід "Дружба". Унаслідок атаки спалахнула пожежа на резервуарі для зберігання нафти. В момент удару там було 25 тисяч кубометрів нафти. Частину "чорного золота" закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.

Президент Володимир Зеленський давав зрозуміти, що не підтримує відновлення постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба", зазначаючи, що це не відрізняється від зняття санкцій проти росіян.

Однак, пізніше у листі до керівництва ЄС він зазначив, що ремонтні роботи на трубопроводі наближаються до завершення і, за умови відсутності подальших атак з боку Росії, відновлення транзиту російської нафти очікується через півтора місяця.

Водночас Угорщина продовжує блокувати виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро, вимагаючи відновлення нафтопроводу "Дружба".

