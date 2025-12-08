Примітно, що в указі два пункти приховали від публікації.

Російський диктатор Володимир Путін в понеділок, 8 грудня, підписав указ про призов громадян країни, які перебувають в запасі армії Росії, на військові збори наступного року, повідомляє Telegram-канал РИА Новости.

Також на військові збори мають з'явитися росіяни, які є у запасі міністерства надзвичайних ситуацій Росії, Росгвардії. Вказується, що два пункти указу Путіна є прихованими від публікації.

Примітно, що такі військові збори проводяться щороку в Росії після публікації указу очільника Кремля.

Відео дня

Війна Росії проти України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що експерт з питань Росії, директор берлінського Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександр Габуєв вважає, що президент США Дональд Трамп чинить недостатній тиск на Росію задля закінчення війни в Україні, тому Росія буде й далі затягувати переговори.

Зокрема, Габуєв назвав вимоги Росії "далекосяжними" та зауважив, що Путін не збирається від них відступати. За оцінками експерта, країна-агресор має кошти, щоб продовжувати війну в Україні ще протягом 12-18 місяців. Проте, на думку Габуєва, додактові санкції проти Росії могли б скоротити цей період.

Наприклад, експерт поділився, що окрім великих корпорацій "Роснефть" та "Лукойл", в Росії також є й менші виробники нафти, до яких також слід застосувати санкції.

Такод ми писали, що речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук зазначив, що Москва знову погрожує захопити Одесу, але він вважає, що ці плани ворога нездійсненні. Плетенчук зазначив, що в 2022 році їм це не вдалося зробити, а на той момент Росія мала щонайменше на 5 великих десантних кораблів більше, ніж зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: