Після ретельного вивчення влада дізналася відповідь, яка всіх здивувала.

Гігантську металеву кулю днями викинуло хвилями на пляж японського міста Хамамацу. Після вивчення загадкового об'єкта влада з'ясувала, що це таке. Однак відповідь японській громадськості не сподобалася. Про це пише The New York Times.

Загадковий сферичний об'єкт близько метра в діаметрі виявили на пляжі вранці 21 січня. Місцеві екстрені служби тут-таки оточили територію, після чого сапери в касках і захисних костюмах почали огляд кулі, в якому підозрювали стару морську міну або шпигунський апарат.

Просканувавши кулю, влада переконалася, що об'єкт порожній і не містить жодних небезпечних речовин всередині. Стало зрозуміло, що це просто старий морський буй, який використовують в портах або при проведенні наукових досліджень в морі. Його можна спокійно утилізувати як звичайне сміття.

Відео дня

Однак через демонстративні запобіжні заходи, вжиті владою при огляді кулі, японське онлайн-співтовариство вже потонуло в цунамі безглуздих чуток і жартів щодо можливої природи знайденого об'єкта.

Японці - хто жартома, хто серйозно - висували версії про інопланетне походження кулі, або називали його яйцем невідомого морського монстра.

Однак більшість коментарів відображали геополітичну напруженість у регіоні. Появу кулі обговорювали в контексті недавніх ракетних випробувань Північної Кореї, що запустила свою ракету просто до японського узбережжя, а також скандалу з китайськими повітряними кулями, збитими в США.

Той факт, що на японський берег викинуло звичайний морський буй, громадськість вже мало цікавило.

Китайські кулі на Америкою

На початку лютого над територією США було помічено величезну повітряну кулю, яку американські військові визначили як китайський шпигунський апарат. Ще одну таку ж повітряну кулю було помічено над Латинською Америкою.

Влада Китаю заявила, що це цивільний метеорологічний зонд, який просто знесло вітром. Однак у Білому домі цьому не повірили і скасували запланований раніше важливий візит Ентоні Блінкена до Пекіна.

4 лютого американські військові збили кулю, коли вона опинилася над океаном і уламки більше не могли заподіяти шкоди на землі. Після цього в небі над Америкою були помічені ще кілька дивних об'єктів невідомого походження.

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