Сьогодні очікується підписання спеціальної угоди між міністерствами оборонами Росії і Туреччини про створення спільного моніторингового центру за дотриманням режиму припинення вогню.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв у своєму зверненні до нації, передає ТАСС.

"У миротворчому центрі в Карабасі будуть представлені і російські, і турецькі військовослужбовці", - сказав він у зверненні до нації.

Як повідомляє азербайджанське видання haqqin.az з посиланням на дипломатичні джерела, 10 листопада очікується підписання спеціальної угоди між міністерствами оборонами Росії і Туреччини про створення спільного моніторингового центру за дотриманням режиму припинення вогню.

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Відзначається, що домовленість про створення спеціальної спостережної місії досягнута між главами двох держав - Володимиром Путіним і Реджепом Таїпом Ердоганом.

Діяльність даного моніторингового корпусу регламентується п'ятим пунктом у спільній заяві глав держав Азербайджану, Росії та Вірменії.

Таким чином, представники Міноборони Туреччини також здійснюватимуть контроль над режимом припинення вогню.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

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У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: Олександр Топчій