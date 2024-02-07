Цілком можливо, що після Польщі ядерну зброю отримали б і країни Балтії.

Країнам східної Європи час готуватися до приходу до влади Дональда Трампа. Адже за його правління США навряд допоможе партнерам з НАТО захиститися від нападу з РФ.

Журналісти видання The Spectator цитують старшого наукового співробітника Американського інституту підприємництва Далібора Рогача. Він пояснює, що саме ядерне стримування може допомогти країнам східної Європи почуватися у безпеці у випадку перемоги Трампа на виборах.

"Для Європи немає ніякого підсолоджування ситуації: Пан Трамп не буде "жорстким" щодо Росії і не буде зацікавлений у зміцненні НАТО. Колишній президент назвав Альянс застарілим і подумує про вихід з нього. Забудьте про "дорослих у кімнаті", – пише Рогач.

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На думку науковця, саме Польща має найбільші ризики стати наступною мішенню РФ. То ж Варшава має не сподіватися на допомогу США, а самостійно мати важелі стримування такої агресії, вважає Рогач. Крім того, на думку науковця, Польща має достатньо фінансів, аби забезпечити утримання ядерної зброї.

Він також вважає, що якщо Польща офіційно заявить про своє бажання отримати таку зброю, це може спонукати Францію чи Британію запропонувати Варшаві двосторонню угоду про спільне використання ядерної зброї. А якщо зброю отримає Польща, наступними можуть стати і країни Балтії, переконаний науковець.

"У постамериканському світі польська ядерна парасолька могла б допомогти убезпечити східний фланг Європи. Вона також забезпечила б альтернативний спосіб гарантувати безпеку України після припинення бойових дій, особливо якщо членство в НАТО більше не буде варіантом. Однак, по суті, ядерна Польща дала б відповідь на одвічну проблему європейської геополітики: як запобігти прагненню Німеччини і Росії домінувати на євразійському континенті", – резюмує Рогач.

Війна Росії та НАТО - останні новини

Першими про можливу війну між НАТО та РФ заявили журналісти Bild. З посиланням на секретний документ Бундесверу, вони заявили, що в НАТО готуються до великого нападу Росії на східний фланг.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголошував, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

А The Washington Post попередив, що у Москві сповнені оптимізму та впевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв’язки з Китаєм та країнами Глобального півдня.

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