Два лідери звинувачували одне одного в неправильній політиці стосовно сектору Газа.

Сьогодні відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Росії Володимиром Путіним. Протягом приблизно 50 хвилин вони обмінювалися взаємними претензіями.

"Прем'єр-міністр висловив невдоволення антиізраїльською позицією російських представників в ООН та на інших майданчиках. Прем'єр-міністр різко критикував небезпечну співпрацю між Росією та Іраном", – повідомив офіс Нетаньягу.

Своєю чергою Кремль повідомив, що Путін висловив своє невдоволення діями ізраїльської армії в Газі.

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"У центрі уваги була гостра ситуація у зоні палестино-ізраїльського конфлікту та, зокрема, катастрофічна гуманітарна обстановка у секторі Газа. Володимир Путін підтвердив принципову позицію неприйняття та засудження тероризму у всіх його проявах. Разом з тим, дуже важливо, щоб протидія терористичним загрозам не призводила до таких важких наслідків для цивільного населення", – повідомив Кремль.

Втім це не завадило голові ізраїльського уряду висловити вдячність Росії за зусилля зі звільнення з полону ХАМАС одного заручника, що має одночасно російське та ізраїльське громадянство.

Також Нетаньягу попросив Росію чинити тиск на Червоний Хрест, щоб той домагався доступу до заручників та передачі їм ліків. Натомість Путін висловив готовність посприяти мирному врегулюванню між Ізраїлем та ХАМАС.

Стосунки Путіна та Нетаньягу

Чинні керівники Ізраїлю та Росії мають тривалу історію досить приязних стосунків, оскільки обоє сповідують правоконсервативні погляди. Також їх до певної міри об’єднує те, що обидва досить довго керують своїми країнами, хоча Нетаньягу – з перервами.

Стосунки між ними різко погіршилися після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. ХАМАС є дуже близьким до Ірану, який своєю чергою є важливим союзником Росії. Цей напад Путін прокоментував аж на третій день, та й то в контексті того, що в усьому винні США.

Пізніше між Нетаньягу і Путіним відбулася перша з моменту нападу ХАМАС телефонна розмова, яка, вочевидь, була дуже недружньою. Офіс Нетаньягу тоді взагалі відмовився розкривати зміст розмови, а прес-служба Кремля обмежилася загальними формулюваннями.

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