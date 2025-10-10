Німеччина навчала російських солдатів сучасній тактиці ведення бою та постачала технології для центрів підготовки, які планувалося розгорнути у Росії до анексії Криму.

Ще до анексії Криму німецькі військові інструктори навчали росіян сучасним методам ведення бою, а збройова компанія Rheinmetall могла розраховувати на багатомільйонну угоду з Москвою, пише Spiegel.

Центр бойової підготовки в Альтмарку, створений Бундесвером після виведення радянських військ, слугував зразком для російських військових навчань. Спеціально побудовані мініміста, лазерні тренажери та система Duel Simulator дозволяли імітувати реальні бої без використання бойових набоїв.

За ініціативою Путіна, у 2011 році планувалося створити мережу сучасних центрів бойової підготовки в Росії, зокрема в Муліно. Rheinmetall мала постачати обладнання та технології на суму до одного мільярда євро. Німецький уряд, попри сумніви деяких чиновників, підтримував проєкт, сподіваючись на зміцнення довіри між арміями обох країн.

Співпраця тривала до 2014 року, коли після анексії Криму німецька влада припинила будь-які поставки та відкликала експортні ліцензії. Rheinmetall відмежувалася від угоди, наголошуючи на політичному тиску під час її укладення.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що Україна не може відмовитися від Криму. Хоча при цьому він визнав, що зараз у Києва немає достатньої кількості озброєння, щоб повернути контроль над півостровом силою.

Натомість президент США Дональд Трамп натякав, що хоче визнати окупований Крим російським.

