Правнучку лідера СРСР у Росії визнали ворогом

Російська влада продовжує зачистку інформаційного простору, заносячи до списків "ворогів" нащадків тих, хто колись стояв біля керма імперії.

Російське Міністерство юстиції визнало дослідницю Ніну Хрущову "іноземним агентом". Хрущова, професорка міжнародних відносин у The New School у Нью-Йорку, є правнучкою лідера СРСР Микити Хрущова.

Вона живе у Сполучених Штатах з 1991 року. Хрущова відкрито засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що спонукало російських активістів, які підтримують війну, писати на неї доноси, пише Onet.

"Іноземні агенти" не мають права в'їзду до Росії, а якщо вони там живуть, то практично позбавлені можливості заробляти гроші або обіймати важливі посади.

Микита Хрущов – довідка

Микита Хрущов був першим секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу з 1953 по 1964 рік. Його прихід до влади після смерті Йосипа Сталіна ознаменував початок періоду, відомого як "відлига", який характеризувався частковим послабленням цензури та звільненням політичних в'язнів з таборів ГУЛАГу.

На Заході він відомий насамперед своєю "таємною промовою" 1956 року на XX з'їзді КПРС, в якій він офіційно засудив свого попередника Йосипа Сталіна за масові репресії, культ особистості та терор. Хрущов також був ключовою фігурою холодної війни, брав участь у Карибській кризі, і саме за його правління СРСР запустив перший штучний супутник Землі та відправив у космос Юрія Гагаріна.

Незважаючи на його роль у реформуванні системи, він був усунутий від влади в 1964 році в результаті внутрішньопартійної змови, очолюваної Леонідом Брежнєвим.

