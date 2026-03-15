Правнучку лідера СРСР у Росії визнали ворогом

Російське Міністерство юстиції визнало дослідницю Ніну Хрущову "іноземним агентом". Хрущова, професорка міжнародних відносин у The New School у Нью-Йорку, є правнучкою лідера СРСР Микити Хрущова.
Вона живе у Сполучених Штатах з 1991 року. Хрущова відкрито засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що спонукало російських активістів, які підтримують війну, писати на неї доноси, пише Onet.
"Іноземні агенти" не мають права в'їзду до Росії, а якщо вони там живуть, то практично позбавлені можливості заробляти гроші або обіймати важливі посади.
Микита Хрущов – довідка
Микита Хрущов був першим секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу з 1953 по 1964 рік. Його прихід до влади після смерті Йосипа Сталіна ознаменував початок періоду, відомого як "відлига", який характеризувався частковим послабленням цензури та звільненням політичних в'язнів з таборів ГУЛАГу.
На Заході він відомий насамперед своєю "таємною промовою" 1956 року на XX з'їзді КПРС, в якій він офіційно засудив свого попередника Йосипа Сталіна за масові репресії, культ особистості та терор. Хрущов також був ключовою фігурою холодної війни, брав участь у Карибській кризі, і саме за його правління СРСР запустив перший штучний супутник Землі та відправив у космос Юрія Гагаріна.
Незважаючи на його роль у реформуванні системи, він був усунутий від влади в 1964 році в результаті внутрішньопартійної змови, очолюваної Леонідом Брежнєвим.
