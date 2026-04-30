Трампа, ймовірно, висунули на Нобелівську премію миру, - Reuters

Ім'я лауреата Нобелівської премії миру 2026 року буде оголошено 9 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня.

Близько 287 кандидатів будуть розглянуті на Нобелівську премію миру 2026 року, повідомив секретар Норвезького Нобелівського комітету, і, ймовірно, серед номінантів буде президент США Дональд Трамп. Про це пише Reuters.

Важливо, що серед цьогорічних номінантів 208 - це окремі особи та 79 - організації, сказав Крістіан Берг Харпвікен, додавши, що порівняно з минулим роком з'явилося багато нових кандидатів.

"Оскільки я нещодавно обійняв цю посаду, мене дещо здивувало, наскільки часто список оновлюється з року в рік", - сказав Харпвікен, який обіймає цю посаду з січня 2025 року.

За його словами, незважаючи на зростання кількості конфліктів у всьому світі та тиск на міжнародне співробітництво, премія залишається актуальною:

"Премія миру ще важливіша в період, подібний до того, в якому ми живемо", - сказав він. "Хорошої роботи зараз стільки ж, якщо не більше, ніж будь-коли".

Трампа, ймовірно, номінують, але це не підтверджено

Зазначається, що лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявили, що висунули Трампа на премію цього року. Їхні висунення, якби вони були зроблені, були б здійснені навесні та влітку 2025 року, і тому вони дійсні, враховуючи, що крайній термін був 31 січня.

"Немає можливості перевірити, чи виконали вони свої обіцянки, оскільки висунення залишаються таємними протягом 50 років, і Харпвікен відмовився повідомити, чи був Трамп номінований", - йдеться в статті.

Важливо, що номінація не є схваленням з боку організації, яка присуджує премію. Окрім членів комітету, тисячі людей по всьому світу можуть пропонувати кандидатури: члени урядів і парламентів; діючі глави держав; професори історії, соціальних наук, права та філософії; і колишні лауреати Нобелівської премії миру, серед інших.

Нобелівська премія і Трамп

Раніше Трамп заявив, що більше не хоче обговорювати тему можливого отримання Нобелівської премії миру. В інтерв'ю його запитали, чи може війна з Іраном підвищити його шанси на отримання престижної нагороди.

"Я не знаю. Мене це не цікавить", - відповів американський президент.

Трамп також зазначив, що не обговорював питання про Нобелівську премію під час бесід з іноземними лідерами після початку нового конфлікту на Близькому Сході.

