'Мене це не цікавить': Трамп заявив, що більше не хоче Нобелівську премію миру

Президент США заявив, що більше не обговорює можливість отримання Нобелівської премії після невдачі з нагородою у 2025 році.

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не хоче обговорювати тему можливого отримання Нобелівської премії миру.

В інтерв’ю журналісту видання Washington Examiner у нього запитали, чи може війна з Іраном підвищити його шанси на отримання престижної нагороди.

"Я не знаю. Мене це не цікавить", – відповів американський президент.

Відео дня

Трамп також зазначив, що не обговорював питання Нобелівської премії під час розмов із іноземними лідерами після початку нового конфлікту на Близькому Сході.

"Ні, я не говорю про Нобелівську премію", – сказав він.

Кампанія за премію - головні новини

У 2025 році Трамп активно лобіював свою кандидатуру на Нобелівську премію миру. Однак нагороду тоді отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

За повідомленнями ЗМІ, вона передала свою Нобелівську медаль Дональду Трампу. Після цього американський президент заявив, що більше "не почувається зобов’язаним думати про мир".

Вас також можуть зацікавити новини: